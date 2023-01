La batalla apenas comienza: Yina Calderón llama ‘hipócrita’ a Wilfran Castillo y el cantautor la reta

Wilfran Castillo se cansó de todos los insultos que ha recibido de parte de Yina Calderón, por eso, no dudó en desahogarse a través de las redes sociales en las que dejó claro que esta batalla entre ellos apenas comienza.

Y es que la polémica DJ recientemente volvió a estar en el centro de la polémicas una vez que se quejara en público, a través de una reciente entrevista que le hicieran en Tropicana, sobre la suspensión del video tan criticado que hiciera sobre el tema “Como duele el frío” y que fue escrito por el reconocido cantautor quien al darse cuenta delo que esta polémica mujer hizo con su musa que fue grabada en guaracha, no dudó en ignorarla.

Pero, pese a que claramente él no estuvo de acuerdo con lo que se mostró en el audiovisual, por términos legales de Youtube, fue eliminado de esta plataforma causando así malestar en la inlfuencer quien tildó de “hipócrita” al también colombiano quien no se quedó callado y replicó de forma contundente a su tan “vulgar” reclamo.

Yina Calderón insulta a Wilfrán Castillo y éste la reta

Durante la reciente entrevista que le hicieran a Yina Calderón, ella expresó: “El tipo es un hipócrita, solapado, mentiroso, que no es capaz de decir las cosas de frente y sin anestesia, el Wilfran ese. Y me mandó a bajar la canción de TouTube… Que mar!>@ tan faltón, tan poca palabra, tan lambón… Me la mandó bajar a las espaldas; cobarde, poco hombre”. Con ello dejó claro que no está dispuesta a dialogar con él y como siempre solo dio inicio a lo que parece una guerra legal entre ambos.

Mientras que luego de varios días de silencio, Wilfran Castillo hizo uso de sus redes sociales para mencionar: “¿Qué me recomiendan hacer con el caso de Yina Calderón? Hizo declaraciones acusándome de hipócrita - falso - solapado - en fin salí a deberle. Según ella nadie me conocía antes de que ella hiciera el video más bizarro de alguna de mis obras. Opinen ustedes?. ¿Qué hacemos ? Los leo”.

Y aunque Yina siguió descalificando al cantautor, le siguió el juego respondiendo: “Nunca he hablado con ella, a esa señora no quiero conocerla. De hecho, cuando hablé con mi abogado le dije: – Evite, por favor, todo contacto con esa señora. No hagamos nada, dejemos todo ahí, no es la persona con la que quisiera saludarme. Para que entiendan la repugnancia que me causa esta chica”.

Esto solo demuestra que la colombiana busca levantar el polvo una vez más y aunque Wilfran siempre ha mostrado que tiene mucha paciencia, al parecer tomará ahora sí acciones legales en caso de que siga difamándolo u ofendiéndolo como persona.