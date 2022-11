Wilfran Castillo nunca recibió solicitud de Yina Calderón para sacar su canción en guaracha

Desde que se conoció que Yina Calderón ahora quería experimentar con el canto y sobre todo con una nueva versión del tema vallenato ‘Cómo duele el frío’ que fue compuesto por Wilfran Castillo, se generó una polémica descalificando este “esfuerzo” que hizo la influencer.

Luego de ello surgieron una serie de críticas, señalamientos, así como de burlas por la manera tan “ofensiva” con la que la también DJ esta “dañando” ese tema que se ha convertido en un himno en el ámbito de la música colombiana, porque más allá de que ella no posea una voz acorde para ello, ésta fue más allá y la versionó en guaracha. Por eso, ante tantas presiones y demás descalificativos, el mismo autor salió a dar la cara para emitir su opinión.

Y más allá de surgir de su boca una posible demanda o acusación que le pudiera realizar, éste se mostró muy caballero y alegó que todo se debe a una mala asesoría, así como errores que se cometen sin la intención de querer perjudicar a nadie. Para él no es más que una intención de llamar la atención con una nueva faceta que hasta ahora no le ha gustado ni a él mismo, a pesar de que no lo dijo directamente una vez que fue interrogado por ello.

Yina Calderón hizo reaccionar hasta a Wilfran Castillo

“Me manifiesto pues contándoles que, en ningún momento ni Richard Viloria, el coautor de la canción, ni yo, también autor de la obra musical, hemos recibido solicitudes pidiéndonos autorización para la grabación, mucho menos para la divulgación del video. Sin embargo, voy a hacer la aclaración de que en ningún momento hemos contemplado la posibilidad de demandar a la señorita Yina porque consideramos que esto, más que un acto mal intencionado de dañar la obra...”

“...Fue un error cometido por falta de asesoría, más por tratarse de una mujer, además por la inexperiencia que yo sé que puede haber sido el motivo en estos temas de autorizaciones y licencias ella pudo haber cometido, más que un acto mal intencionado, un error”, dijo el cantante quien aseguró que no tomará represalias y que dejará pasar este proyecto que está muy mal asesorado y que además que cuenta con un video catalogado como grotesco y de mal gusto.