“Le dieron con la silla al del narcisista Piqué”: Milan y Sasha prefieren la música que al fútbol

“Duro golpe al ego del narcisista Piqué”: Milan y Sasha prefieren la música que al fútbol.

Una vez más los hijos del español y la colombiana demuestran cuáles son sus gustos y cómo desde siempre han apoyado y apoyarán la vida y carrera de su madre.

Por eso, tras el lanzamiento del video oficial de ‘Acróstico’ era obvio entender cómo el gran ausente fue el ex jugador del Barcelona que siempre ha demostrado que no tiene ningún tipo de interés por los pequeños a quienes no les presta ni atención cuando comparte con ellos.

Con esto, queda claro que la intérprete de ‘Te Felicito’ demuestra una vez más qué tipo de hombre tenía al lado, pues ahora más que nunca se le nota que está compenetrada con su familia y los nuevos artistas que salen con ella tocando el piano y hasta cantando un fragmento de la nueva canción que está dedica a ellos.

“Le dieron con la silla al narcisista Piqué”: Milan y Sasha prefieren la música que al fútbol

“Qué golpe en el ego debe ser para ese fifas de Piqué ver que sus hijos prefieren el camino del arte junto a Shakira que el del fútbol”. Ese fue el comentario que inició un fuerte debate entre los fans de la cantante quien a través del lanzamiento de ‘Acróstico’ demuestra una vez más que sus hijos están atraídos por la música y que ella está más que dispuesta a apoyarlos en su decisión.

“Si Shakira le hizo un knock out a Piqué con Bizarrap con ‘Acróstico’ lo término de matar y lo enterró pa’ siempre”, “En esa casa ya no se habla más de fútbol”, “Espero que Piqué no se pique ahora con sus hijos”, siguieron los comentarios de los fans de la colombiana quienes celebran que Milan y Sasha se sientan más a gusto con el ámbito artístico.