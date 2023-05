Después de Hamilton, Shakira no vuelve con cualquier “ponqué Gala”.

Shakira y sus hijos están en la labor de rehacer su vida y el 2023 promete ser otro año grande para colombiana, ya que desde su llegada a Miami, lugar donde vive desde hace unas semanas, la cantante retomó su vida social y al parecer, la amorosa. Se le ha visto codeándose de importantes nombres, asistiendo a importantes eventos y aceptando citas de otros famosos que se interesan por ella.

Por estos días se le pudo ver recientemente muy contenta junto al corredor de carreras de la F1 Lewis Hamilton, en Florida, y las redes sociales le están echando flores y aplausos a estos pasos que está dando la colombiana. Y de hecho, han popularizado un dicho bastante conocido en el país para hacerle honor a la nueva oportunidad que Shakira se está dando.

Y es que es bien sabido que los hombres de tes oscura tienen una gran reputación si de sexo se trata, por eso sus fans le dicen que ‘aproveche’ y además afirman que ella quedaría encantada y no querrá ‘volver a comer ponqué Gala’. El ponqué Gala es una rebanada de torta de vainilla. Vainilla como Piqué.

“Shakira es la prueba que después de andar con un don nadie como Piqué, siempre te puedes agarrar un 7 veces campeón del mundo como Lewis Hamilton”, ”Shakira ya probó Chocoramo y a ese horrible ponqué Gala no vuelve”, “Shakira ya se dio cuenta que un negro siempre es mejor que un güero”, “Mi sueño sería que sea cierto lo de Shakira y Lewis Hamilton... y que así el Español patasucia y perro de Pique vea como su ex ahora está con un Negro, Nro. 1/top mundial, bello, fachero y espero que bien pij*do.” o “Shakira mija, coja consejo, escoja al negro y agarre bien ese furruko. ¡Que tanto!”, son tan solo algunos de los comentarios que ha recibido.

Estoy segura que lo de Shakira y Lewis Hamilton debe ser obra de Milán, ese Niño quiere venganza. — ’ (@mlrt__) May 12, 2023

Siii Shakira agarrate un negro son los mejores jajajajajajajajaja — Cecilia Sosa Rodríguez (@Cecilia_171193) May 11, 2023

Ella sí cambió un Twingo por un Mercedes: aplauden las citas de Shakira y Lewis Hamilton

Ya ha pasado un año desde el escándalo mediático que la separación de Shakira y Piqué causó, y los fans de la colombiana ya querían ver como evolucionaba la vida de la ganadora del Grammy fuera del ambiente tóxico que soportaba.

Con la salida de estas imágenes a la luz pública, no solo comparan al nuevo posible interés de Shakira con su ex, muchos se encuentran cruzando los dedos para que de allí las cosas no se queden solo en una simple amistad:

“Ojalá se esté dando una nueva oportunidad se lo merece. Se quejan que ella era mayor al pelotero pero parecía que estaba al lado de un niño chiflado ni siquiera los hijos de shaki tienen esas actitudes tan infantiles.”, “No nos importa si estan o no en una relación , o si solo son amigos lo que si nos debe de importar es que Shakira se está divirtiendo con amistades disfrutando de socializar con nuevas amistades , paso mucho tiempo criando a sus hijos ella también necesita un espacio y divertirse”, “Shakira en una semana teniendo más vida amorosa q la gente de veinteañera” o “Se van a llevar una estrellada todos los q están conspirando una relación de Shakira con con Tom y este sr , shakira es una reina del marketing”; son tan solo algunos de los comentarios al respecto