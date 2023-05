Ella sí cambió un Twingo por un Mercedes: aplauden las citas de Shakira y Lewis Hamilton.

Shakira está dispuesta a rehacer su vida y su reciente decisiones reafirman este hecho. Primero escapó del infierno que se encontraba viviendo mientras aun debía permanecer en España, pero ahora y junto a sus hijos, la artista cerró ese capítulo de su vida.

Desde su llegada a Miami, lugar donde vive desde hace unas semanas, la cantante retomó su vida social y al parecer, la amorosa. Se le ha visto codeándose de importantes nombres, asistiendo a importantes eventos y aceptando citas de otros famosos que se interesan por ella.

Y tal parece que su interés en los deportistas no disminuyó tras el fiasco de haber salido con uno, pues se le pudo ver recientemente muy contenta junto al corredor de carreras de la F1 Lewis Hamilton, en Florida, y las redes sociales le están echando flores y aplausos a estos pasos que está dando la colombiana. Todo después de estar hace tan solo unos dias junto a Tom Cruise justamente observando esa competencia de la Formula 1.

Shakira el dia de hoy con Lewis Hamilton en Miami Florida 👀😮 pic.twitter.com/WAfHL5Ap8m — ChartsData/Shak (@Chartsdata_shak) May 11, 2023

Ya ha pasado un año desde el escándalo mediático que la separación de Shakira y Piqué causó, y los fans de la colombiana ya querían ver como evolucionaba la vida de la ganadora del Grammy fuera del ambiente tóxico que soportaba.

Con la salida de estas imágenes a la luz pública, no solo comparan al nuevo posible interés de Shakira con su ex, muchos se encuentran cruzando los dedos para que de allí las cosas no se queden solo en una simple amistad:

“Ojalá se esté dando una nueva oportunidad se lo merece. Se quejan que ella era mayor al pelotero pero parecía que estaba al lado de un niño chiflado ni siquiera los hijos de shaki tienen esas actitudes tan infantiles.”, “No nos importa si estan o no en una relación , o si solo son amigos lo que si nos debe de importar es que Shakira se está divirtiendo con amistades disfrutando de socializar con nuevas amistades , paso mucho tiempo criando a sus hijos ella también necesita un espacio y divertirse”, “Shakira en una semana teniendo más vida amorosa q la gente de veinteañera” o “Se van a llevar una estrellada todos los q están conspirando una relación de Shakira con con Tom y este sr , shakira es una reina del marketing”; son tan solo algunos de los comentarios al respecto