A Vicky Dávila se le salió la gordofóbia por delante y arremetió contra Lalis

La directora de la revista Semana vuelve a ser protagonista del escarnio público, tras un mensaje nada profesional y abusivo que envió en contra de la activista y petrista Lalis.

Y no solo eso, los comentarios que Dávila lanzó abusivamente fueron un impulso para que todos los detractores de Lalis se lanzaran encima con comentarios de igual o peor calibre burlándose de su peso y sacando toda su gordofobia a relucir.

Todo comenzó cuando la activista política comentó sobre la polémica que desató Dávila al decir que le parecía indignante que el pan en Tostao’ ahora tuviera un precio de $5.500 pesos colombianos.

Lali Smiles se metió en la controversia respondiéndole por medio del siguiente mensaje en su cuenta oficial de Twitter:

“Para hacer periodismo, al menos hay que tener contexto del país. Que una “periodista” privilegiada no sepa que existen panaderías de barrio, debería ser una señal para no consumir Semala. ¡Vicky, otra vez quedaste en ridículo!, ¿No te cansas?” fue el contundente mensaje que envió Lalis Smiles.

Ante estas palabras, la periodista no se quedó callada, y si bien se defendió del comentario que recibió, su manera de responder solo terminó por empeorar las cosas, encima de las burlas y las críticas que ya tuvo encima por los comentarios del pan en la reconocida cadena de cafeterias colombianas.

“Tú debes ser una autoridad en consumo de pan, evidentemente. Me falta mucho para ser, en ese aspecto, tan conocedora como tú. Acepto tu llamado de atención. Gracias Lalis.”, remató Vicky Dávila.

Por mas que intentó ocultarlo, la intención fue mas que clara, y la directora de la revista ‘Semana ahora esta siendo tachada de ser una ‘gordofóbica’ y los comentarios negativos en su contra siguen en aumento.

Hay que recordar que meses atrás, Vicky Dávila entrevistó a Lalis en medio de la controversia donde una vez más, fue atacada por su peso, pero además por su posición política a favor de Gustavo Petro. Para ese momento Dávila la entrevistó, y ahora salió dandole ‘el puñal por la espalda’ y de la forma mas burlona y abusiva posible.

Estos son algunos de los comentarios que Vicky Dávila ha recibido donde no se aguantaron los tintes gordofóbico e irrespetuosos de sus palabras contra la activista política:

“La ley de causa y efecto no falla @VickyDavilaH. Esa soberbia y “poder” dañinos que lleva, se acaban en un parpadeo porque la vida es así y nos va dando y nos va quitando…”; “Genteee, miren ustedes que Vicky Dávila no llega ni a remedo de Periodista... Ella solo sabe evadir temas de su familia mafiosa, porque si de periodismo hablamos @smilelalis la cachetea con guante blanco. Vicky, la cuñada y la nuera de la mafia. Que quede claro.”, o “Vicky Dávila no es una autoridad en pan porque lo de ella es lavarle la cara a traquetos, paracos, banqueros y corruptos incluyendo a su familia de desplazadores ¡Ella no sabrá cuánto vale un pan pero sí le tiene precio a su dignidad! ¡Sus posturas se venden como pan caliente!”, entre muchos más, son las criticas que la mujer ha recibido.

Cuando leí el trino no lo podía creer, pero ni modo esa es la oposición, no se cansan de darnos personajes☺️☺️...pueblo CO este #FelizLunes, de los mismos creadores de #PolloTriste, llega Vicky Dávila con #PancitoTriste que se va a Tostao a comprar el pan más costoso para… pic.twitter.com/6g4VTWtnVX — Harol Martinez Nieto (@HarolNieto) May 8, 2023