‘Epa Colombia’ se ‘la canta’ a Vicky Dávila en plena entrevista: “Supérate”.

‘Epa Colombia’ ha dado de que hablar por la manera en que se defendió ante la clase de preguntas que la directora de la revista ‘Semana’, Vicky Dávila, donde esta le hizo fuertes cuestionamientos acerca de su supuesto ‘enriquecimiento ilícito’ y su participación en el ‘lavado de activos’ del que tanto se le acusa.

La empresaria de keratinas e influencer respondió de una vez por todas a dichas acusaciones que se hacen en su contra, de forma tajante cuando la directora de revista Semana le indagó acerca de la forma en la que la opinión pública suele indagar en sus ingresos económicos y su forma de conseguir dinero, donde siempre es señalada de ser ‘una criminal’.

“Hasta el momento ninguna entidad ha confirmado que lavo dinero. No han encontrado ni lo van a encontrar porque todo es legal”, le aseguró Daneidy Barerras a ‘Semana’, haciendo hincapié en la forma en que las autoridades han visitado y allanado su negocio en los meses recientes.

‘Epa Colombia’ se ‘la canta’ a Vicky Dávila en plena entrevista: “Supérate”

Vicky Davila se puso bastante insistente y a como fuese lugar le seguía insistiendo en la manera en que se refieren a ella. ‘Epa Colombia’ no se aguantó más el hecho de que seguía intentando sacarle información al respecto, y su respuesta fue bastante contundente, defendiendo su negocio, sus ingresos, y su compañía.

“¿Una mujer no puede emprender? ¿Una mujer no se puede superar y tener una estrategia de marketing para lograrlo? Entonces las personas de alrededor dicen: ‘Es que tú eres una lavadora. Es que tú lavas dinero’. No. Supérate, sal adelante. Yo sé que emprender en Colombia es muy difícil, pero Dios me ha dado la oportunidad de tener un maravilloso producto”, afirmó.

Daneidy Barrera se calmó al finalizar su respuestas, y de igual manera se refirió a otros temas dentro de la entrevista, como las quejas de que se le han dado a sus productos capilares, la razón por la que fue vista en un centro médico hace algunos días, e incluso terminó haciendo un chiste sobre la vicepresidenta Francia Márquez.

Este es un fragmento del video de dicha entrevista divulgada por la revista, donde se puede escuchar el reproche que la influencer le hizo a Vicky Dávila al cuestionarla por su reputación de ser una ‘lavadora de plata’ gracias a sus negocios: