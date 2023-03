“Solo le falta levantarse la autoestima”: la Barbie colombiana asustó a más de uno con su nuevo ‘retoque’

La Barbie colombiana asustó a más de uno con su nuevo ‘retoque’, pues se dio a la tarea de mostrar cómo va su recuperación en la que se hizo un levantamiento de cejas y por eso, más de uno le aconsejó que mejor “se levante el autoestima”.

A través de sus redes sociales, la controversial modelo se expuso, pero de la peor forma: toda hinchada, con moretones aún producto de la muy reciente cirugía y desmejorada en su aspecto con el que solo recibió críticas, pues sus seguidores ya están cansados y hasta preocupados por la manera tan desmedida e incontrolable con la que ponen en peligro su salud constantemente, solo para lucir bellas.

Lo peor de todo es que ella explica que éste es el séptimo procedimiento que se realiza en esa zona de su rostro solo para verse más joven, perfecta y sobre todo lisa, sin arrugas. Con ello, solo surgieron duros comentarios en los que le solicitan que ya haga un cese, pues eso en vez de hacerla lucir mejor, la está deformando al igual que le ha pasado a Yina Calderón o Epa Colombia.

“Solo le falta levantarse la autoestima”, es lo que los usuarios le han expresado a la Barbie colombiana quien asustó a más de uno con su nuevo ‘retoque’, pues no dudó en mostrar cómo va su recuperación, pero no escatimó en hacerlo más estético, sino que dejó ver su rostro todo desmejorado post operación.

“Tantos arreglos estéticos para usar filtros”, “Debería buscar ayuda médica , pero no física , si no mental”, “Yo pensé que le habían pegado”, “parece una careta estirada”, “Deberían de sacar algún tratamiento así como, retoque cerebral para que muchas personas lo usen”, “Está esclavizada de la vanidad”, fueron algunos de los comentarios que recibió de los usuarios quienes fueron implacables y no dudaron en advertirle que ya es suficiente, pues ella no necesita seguirse deformando más.