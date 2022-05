La pulla de Epa Colombia a la Barbie Colombia tras conseguir nuevos amigos

Luego de varias semanas aguantando los disparos de la Barbie Colombiana, quien supuestamente llegó a ser una de sus mejores amigas, Epa Colombia le respondió con una indirecta en sus redes sociales.

Recordemos que Tatiana Murillo, que se hace llamar la Barbie Colombiana, anunció hace algunas semanas que se dedicaría a hundir a la empresaria, pues sabía muchos detalles personales de ella. Su enojo nació luego de que la vendedora de keratinas le haya demostrado que Karol Samantha es su nueva novia.

A Murillo no le gustó para nada que Epa se metiera en esa relación y afirmó que ya no quería ni trabajar, sino puro pasear y mantenerla a la hija y a la madre. La mujer transgénero se mostró muy molesta y ahora solo tiene tiempo para malponer a la vendedora de keratinas.

La pulla de Epa Colombia a la Barbie Colombiana

Desde su nueva casa, Daneidy Barrera ofreció una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores. Habló de su relación con Karol Samantha, que aún no estaban preparadas para vivir juntas, también de La Liendra y finalmente de unas nuevas amistades que ha hecho.

“¿Estás feliz en tu nueva casa?”, fue la pregunta que le hicieron a Epa Colombia antes de lanzarle la pulla a Tatiana Murillo.

“Superfeliz amor, pues hace como 3 meses conocí a un amiguito que me lo presentó Coral, mi mejor amiga, y me ha salido superbien. No como otros que han terminado hablando mal de mí, me roban y de paso publicando mi vida, no. Me ha ido muy bien”, expresó la joven sin tapujos.

Desde el hilo de comentarios algunos usuarios opinaron sobre sus palabras y todos estaban seguros de que era una pulla directa para la Barbie Colombiana. Si bien algunos le aplaudieron la respuesta, otros le advirtieron: “No invoque al diablo”.

La realidad es que Tatiana Murillo ha revelado más detalles de lo esperado, incluso soltó un audio donde Epa Colombiana le confiaba que se había inyectado biopolímeros.

La Barbie Colombiana negó que Epa Colombia le haya regalado una peluquería y que ni siquiera le ayudó. Foto: Instagram @epa_colombia

Así fue como la Barbie Colombiana reveló la cirugía de Epa Colombia

Y ya se lo había advertido: “No confíe ni en mí porque en cualquier momento la traiciono”.

A través de sus historias de Instagram, un usuario le pidió a la mujer transgénero que confirmara si Epa Colombia tenía biopolímeros o no, por lo que en lugar de contestar decidió difundir un audio de la propia empresaria.

Según se entiende, la influencer le había confiado esta información a la Barbie colombiana, pero esta ahora está empañada en acabar con ella. Y todo parte de la rabia que siente porque su ex amiga se emparejó con Karol Samantha, pues hace algunos días se mostró fúrica por esta relación.

El audio de Epa Colombia que reprodujo la Barbie colombiana

“Aunque yo te quería contar que yo también tengo biopolímeros, entonces toca quitarlos, retirarlos para yo poder ingresar los implantes. Que cuánto cobraría, y que si mitad y mitad, mitad plata y mitad publicidad”, decía la creadora de contenido en el audio difundido.

Al terminar la grabación, la Barbie colombiana suelta: “Tú le crees todo, ¿verdad?”.

Recordemos que Epa Colombia ciertamente tiene cirugías estéticas, pero nunca se supo hasta ahora que también se había inyectado biopolímeros. Además, pagar las operaciones con “mitad plata y mitad publicidad” es un método de pago al que siempre opta la empresaria.