“Le dio solo 200 mil pesos a Doña Gloria”: ex amiga de Epa Colombia la desenmascara en redes sociales

Fernanda, actriz, modelo y que en Instagram es conocida como “La Barbie Colombiana”, estalló contra Epa Colombia y dijo que la “hundirá con todo lo que sabe”. Sobre todo, al criticar fuertemente sus actitudes despilfarradoras, como lanzar dinero de helicópteros o darle millones a la cuestionada pastora María Luisa Piraquive.

“No puedo creer que sea tan estúpida y lo peor, es que yo le dije”, dijo Barbie, que añadió que le advirtió a Daneidy - la primera vez que ella lanzó dinero en helicóptero- que ese dinero se quedaría en los techos, árboles y en el río. Y que así no era dar el dinero a quien realmente lo necesitaba.

Por otro lado, también denunció que si bien anunciaría que le daría una gran ayuda a “Doña Gloria”, a quien visitó, solo le dio 200 mil pesos “con toda la plata que tiene”, y que fuera de eso ella hacía sus grandes obras de caridad solo de dientes para afuera.

Asimismo, que daba hasta 150 millones de pesos a la pastora María Luisa Piraquive “enriqueciendo a una vieja que ya es rica allá en Estados Unidos”.

Afirmó que su novia solo quiere dinero

“La marica va más de pa’ atrás y donde yo abra esta boca la hundo, yo sé todo de ella. Pero voy a esperar que todas le paguen mal por querer confiar, porque ella quiere vivir en ese mundo (de malos amores) porque ella no es capaz de vivir sola, pero voy a esperar el momento, que la novia y esas maricas con las que anda le paguen mal y allí es donde voy abrir la boca y la voy a terminar de hundir, pa que aprenda. Nunca hizo caso”, selló Barbie, quien denunció que Karol Samantha solo le quiere por interés, como muchas personas que le rodean.

“Ella no entiende y no entiende, entonces si quiere ir pa’ atrás yo misma la llevo pa’ atrás. Esa mujer que tiene, uishh, yo le dije: ‘se la acepto de moza’. Pero yo no soy su papá o la mamá para estarle aceptando. Yo le alcahueteo que sea su moza, ¿pero su novia? ¿qué es eso?”, partió expresando La Barbie colombiana.

También mencionó que en varias oportunidades le ha advertido a Epa Colombia que en esta vida no se puede confiar en nadie. “Le dije: ‘no confíe ni en mí misma, porque en cualquier momento la puedo traicionar’”.

Respecto a la relación que tiene con Karol Samantha, criticó: “Ahora y que le compró un lingote, unas cadenas, qué está manteniendo a la mamá y al hijo de esa otra. Se la mantienen paseando y paseando, la marica ya no quiere ir ni a trabajar”.

También señaló que a las peluquerías de Epa Colombia ya no hace falta apartar cita, sino que se entra directamente y que los champús no valen 30.000 pesos como antes, sino 3.000 pesos. Esto en referencia a que no está asumiendo su trabajo como antes.