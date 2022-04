Amiga de Epa Colombia revela chat con Diana Celis y afirman que Karol Samantha solo quiere plata

Tal parece que la relación de Epa Colombia con Karol Samantha es un total fraude. La Barbie colombiana, amiga transgénero de la empresaria, señaló que se equivocó en la elección de su nueva novia y afirmó que solo la están buscando por su plata.

Por si fuese poco reveló un chat de WhatsApp con Diana Celis, ex pareja de Epa Colombia, y donde ambas coinciden en que efectivamente Karol Samantha está con ella por interés. La futbolista expresó en la conversación que aún le duele que se estén aprovechando de su antigua novia.

La Barbie no tuvo piedad en sus palabras hacia Epa Colombia

“Ella no entiende y no entiende, entonces si quiere ir pa’ atrás yo misma la llevo pa’ atrás. Esa mujer que tiene, uishh, yo le dije: ‘se la acepto de moza’. Pero yo no soy su papá o la mamá para estarle aceptando. Yo le alcahueteo que sea su moza, ¿pero su novia? ¿qué es eso?”, partió expresando La Barbie colombiana.

También mencionó que en varias oportunidades le ha advertido a Epa Colombia que en esta vida no se puede confiar en nadie. “Le dije: ‘no confíe ni en mí misma, porque en cualquier momento la puedo traicionar’”.

Respecto a la relación que tiene con Karol Samantha, criticó: “Ahora y que le compró un lingote, unas cadenas, qué está manteniendo a la mamá y al hijo de esa otra. Se la mantienen paseando y paseando, la marica ya no quiere ir ni a trabajar”.

También señaló que a las peluquerías de Epa Colombia ya no hace falta apartar cita, sino que se entra directamente y que los champús no valen 30.000 pesos como antes, sino 3.000 pesos. Esto en referencia a que no está asumiendo su trabajo como antes.

“La marica va más de pa’ atrás y donde yo abra esta boca la hundo, yo sé todo de ella. Pero voy a esperar que todas le paguen mal por querer confiar, porque ella quiere vivir en ese mundo (de malos amores) porque ella no es capaz de vivir sola, pero voy a esperar el momento, que la novia y esas maricas con las que anda le paguen mal y allí es donde voy abrir la boca y la voy a terminar de hundir, pa que aprenda. Nunca hizo caso”, selló la amiga transgénero.

El chat con Diana Celis

Además del sermón que soltó en las historias de Instagram, La Barbie colombiana publicó una conversación donde cruza algunos mensajes con la ex pareja de Epa Colombia. En la misma le pasó las fotos de la empresaria desde un helicóptero con Karol Samantha. “¿Qué es eso? Está manteniendo a la mamá y al hijo de esa otra”.

Por su parte Diana Celis le responde: “Pues como noooo, si ya no la deja trabajar y se mantienen viajando”.

“Nada barbi, a mí me duele ver todo eso, por lo que aún siento y por lo que están haciendo con ella”, agregó la futbolista, que hace unos días reveló que sigue sanando el corazón tras haberse terminado su relación con Epa Colombia.