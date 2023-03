Epa Colombia se cree una Kardashian tras su lipoescultura que mostró de forma “ordinaria” dentro de su carro mientras iba manejando y sin mirar la carretera.

Esto generó miles de comentarios en contra de la manera en cómo ha abusado de tantas intervenciones estéticas con las que al parecer busca parecerse a la hermana mayor del clan multimillonario estadounidense. Sin embargo, para los usuarios en las redes ella no alcanzará esta meta, pues a su criterio ella es muy “ñera” y carece de elegancia o estilo, sobre todo al hablar, pues su voz es muy “chillona” y para nada deja ver que es una mujer refinada a pesar de los lujos que se da constantemente.

Es así, cómo luego de que publicara el video en el que muestra cómo quedaron sus caderas luego del retoque que se hizo más de un haters se fue en contra de su aspecto y con la manera tan absurda en la que hizo su anuncio, pues no esperó ni bajarse de su carro para deleitar a sus fans con su nueva figura que la tiene muy contenta.

“Se puede hacer cualquier operación no deja de ser ordinaria”, “Que boleta de vieja. Pura ñera”, “Que se infiltre el encéfalo para que comience a pensar”, “Más ordinaria que un cementerio con timbre”, “Ayy no no llega ni a ñera”, fueron algunos de los comentarios que surgieron luego de que Epa Colombia mostrara cómo quedó su silueta tras la lipoescultura a la que se sometió para verse más parecida a las Kardashian, según ella lo ha expresado en sus videos.

Incluso, se le ha visto copiando algunos gestos de estas mujeres que han sabido manejar su imperio, pero con un poco más de elegancia que ella. Otra de las razones por las que fue duramente criticada esta empresaria de Keratinas es porque no dudó en bajarse los pantalones para mostrar sus caderas y cómo piensa usarlas de ahora en adelante que se siente más definida y sexy.