“Ahí se lo cuido”: temen que Vicky Dávila le baje el marido a Paola Jara

Paola Jara y Vicky Dávila han encendido las redes sociales tras compartir juntas el escenario de una manera muy ‘random’, durante uno de los más recientes conciertos de Jara.

Paola Jara no solo recibe críticas por su romance y matrimonio con el músico Jessi Uribe. Varias de sus colegas han hecho reclamos y se sienten ofendidas por el hecho de que Paola no comparta la tarima con ellas, pero eso de que no comparte la tarima con mujeres ya quedó atrás cuando no tuvo reparo alguno al subir a la controversial Vicky Dávila para un hacer un dueto.

Ahora, la esposa de Jessi Uribe le ha enviado un saludo a su ‘nueva amiguita’ en redes sociales y los cibernautas no se la han perdonado. Han llegado a decir que ahora si tienen una verdadera razón para ‘odiarla’.

“Una mujer con muchas virtudes. Hermosa, Vicky Dávila. Gracias por escuchar y cantar mis canciones”, escribió la cantante en la publicación en la que apareció junto a Dávila.

Paola Jara y Vicky Dávila (Instagram)

“Ahora vaya y quítele el marido”: algunos de los comentarios que el encuentro ha dejado

Gracias a la reputación que la periodista maneja dentro de la opinión pública, el hecho de que Pola Jara mostrara su respaldo solo ha dado pie para que esta sea atacada y ofendida en redes, como si su relación no fuera un constante blanco de críticas de por sí.

“Tranquilos! ya sabemos por quién voto Paolita en las elecciones.”, “Cómo es famosa la subió, pero a las teloneras las va bajando de esa tarima”, “Ah a ella sí no la mando a bajar!”, “Se juntó el hambre con la necesidad”, “Canta con esa señora y no con las chicas que quieren como ella surgir en la música...”, “Lo que necesitaba para que me dejara de gustar está vieja”, o también “Que le cuide el marido a vicky mientras ella canta”, entre muchos más.

Paola Jara recibe críticas por enseñar de más

“Creo que ya muestra demasiado”, “Serías quita maridos Gatúbela”, “Uyyy no ya está muy vieja para eso”, “Ya se está pasando señora”, “Ajá tiene buen cuerpo, pero que no exagere”, “Debe buscar otro asesor de imagen”, fueron algunos de los comentarios que originó el atuendo de Paola Jara catalogado como el de ‘Gatúbela’, personaje de superhéroes que se caracteriza por conquistar a todos con sus acciones seductoras.

Sin embargo, aunque la mayoría estuvo en contra, también hubo quienes sí apostaron por este look en el que aseguraron que se veía regia, poderosa, auténtica, pero sobre todo hermosa, ya que sí gustan de su estilo y de lo que siempre suele lucir ante los escenarios.