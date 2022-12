La foto de Paola Jara sin maquillaje que deja ver que es otra persona

Hasta ahora Paola Jara siempre ha mostrado la mejor versión de su imagen como artista, solo unas pocas veces la mayoría ha podido conocerla sin el montaje y producción que suele mostrar en el escenario.

Por eso, una vez que la esposa de Jessi Uribe publicó la fotografía sin una gota de maquillaje, la artista colombiana no solo dejó atónito a más de uno, sino que hubo quienes hasta no la reconocieron por la diferente que lucía en un día normal o cotidiano, pero lo que más agradó es que su belleza siguió intacta e incluso los comentarios apuntaban a que les gustaba más la versión relajada y sin tanto producto en su rostro.

Y es que si en algo se preocupa la intérprete de ‘Como si nada’ es en siempre lucir impecable, regia y ante todo auténtica, pues así ha tenido acostumbrada a su audiencia quien la sigue y aplaude sus éxitos, pero sobre todo su manera tan sexy y hasta elegante de lucir. Sus trajes diseñados para estilizar su escultural figura, así como sus peinados y demás tendencias que suele imponer tras cada show.

Paola Jara parece otra

“Que vivan los días descomplicados y despelucados, no necesitas ser perfecta para ser grandiosa! #pjlovers #pecosa mensajes de aaay cómo cambia sin maquillaje en 3, 2, 1 (...) ¿pero saben cuánto me importa? Jajajaja 0,00,0,000 me gusto con maquillaje y sin él, ¿cuántas se atreven a subir una foto así natural, sin filtros, ni maquillaje? ¡Qué cambio sin maquillaje! Clarooo que cambio, todas cambiamos, ¿Y cuál es el problema para eso es no? Para cambiar, para resaltar nuestros rasgos o atenuar los que no nos agraden tanto. Lo importante es ser feliz con él y sin él, y yo les confieso, amo estar así. Y salgo a la calle sin pena”, escribió Paola Jara en la publicación que deja ver su belleza al natural.

Ante ello, solo recibió halagos y peticiones de que se dejara ver más al natural, pues es una mujer con mucho potencial para lucir siempre regia sobre y fuera los escenarios. Incluso, hubo quienes reiteraron que de no ser ella misma quien subió la fotografía la mayoría juraría que se trataba de otra persona.