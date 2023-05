“Sobra”: el criticado accesorio de Verónica Alcocer por el que ‘desentonó’ frente al propio príncipe William

Verónica Alcocer está en la recepción de la coronación del rey Carlos III y al parecer, tiene un accesorio que ‘desentonaría’ ante toda la realeza mundial.

Esto, en plena recepción previa a la coronación del soberano, donde se le ve conversando con el príncipe William.

Poco a poco se han conocido fotos de su look, un vestido estampado de María Elena Villamil, pero lo que no encaja, para muchos, es su sombrero.

La primera dama @Veronicalcocerg en la recepción previa a la #Coronation junto al príncipe de Gales. pic.twitter.com/4ggNgPzUAr — Beatriz Arango (@Bearangomoda) May 5, 2023

Que habría podido funcionar en un evento más campestre, y además, mujeres como la reina Letizia, Olena Zelenska y Jill Biden, en el mismo evento, no llevaron una.

Esto, en la foto que se tomaron Biden y Zelenska al lado de la princesa de Gales, Kate Middleton, quien de azul, tampoco llevaba este accesorio.

Olena Zelenska, Primera Dama de Ucrania, asiste a los actos por la coronación de #CarlosIII en vestido negro y broche de hoja de olivo. Luto y paz en un mensaje visual contundente. El poder del vestuario a la hora de dar statements políticos es un universo por descubrir. pic.twitter.com/o0scKNJ0o1 — Julian Connor (@JulsV_M) May 5, 2023

Sin embargo, Alcocer tiene sus defensores: la periodista de moda Beatriz Arango, por ejemplo, alabó su look diciendo que sólo en ocasiones así se podría llevar un accesorio como ese.

“Acertado el look para el espacio. La pamela es una licencia que me agrada. No todos los días tenemos la oportunidad de llevar estos accesorios”, expresó la comunicadora. Y cuando le preguntaron sobre el por qué parecería ser la única que lleva una, explicó lo siguiente:

“Si, había personas con tocados más simples. Si las usan en recintos cerrados”, expresó.

Por ahora, comienza el debate con esta pieza, que para muchos sobraba. Pero hay que decir que otras personas de la política mundial llevaron los adornos de sus culturas y etnias con libertad.

Verónica Alcocer ha dado mucho de qué hablar con sus looks

La primera dama ha dado una soberbia demostración de moda nacional en su visita a Europa. Ante la reina Letizia lució dos vestidos de Alado, aunque el segundo, colorido, fue mucho más criticado que el primero, hecho con la técnica artesanal de las molas.

Sin embargo Alcocer muestra su personalidad y su carácter. También usó dos conjuntos de Andrés Otálora, el primer diseñador que le abrió las puertas, y para la Cena de Estado con los reyes de España, usó un favorecedor y majestuoso vestido de Virgilio Madinah, quien también la vistió para la posesión.

La primera dama desde campaña ha sido clara en darle protagonismo a la moda colombiana. Y sí que lo ha logrado.