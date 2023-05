“Es mi decisión”: Ministra de Minas responde a la polémica por su calzado en plena visita a España.

La polémica desatada gracias al calzado que usó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, parecen no cesar, y por el contrario las críticas se van sumando conn el pasar de las horas.

La funcionaria publica ha sudo duramente criticada una vez mas por el hecho de que asistió usando un par de tenis blancos a un importante evento con el rey Felipe VI de España, y es bien sabido que esta no es la primera vez que el ecritica a ella por usar calzado ‘relajado’ para tratar eventos y asuntos de alto nivel.

“Mi cuerpo es mi primera certeza, territorio soberano, espacio e instrumento de mi libertad. Por eso, puedo estar ante la realeza Española en tenis: porque es mi decisión y me hace libre. O puedo estar en una cena casual o con la Familia Real y vestir tan glamurosa como hoy”, afirmó la Ministra Vélez.

Este es el mensaje publicado por la Ministra de Minas en su cuenta personal de Twitter donde se puede leer su mensaje:

Este es el mensaje publicado por la Ministra de Minas en su cuenta personal de Twitter donde se puede leer su mensaje:

Y es que las criticas desataron tras ver que en el marco del viaje que el gobierno de Gustavo Petro adelanta en España, la ministra Vélez se vio de tenis blancos, mientras que el resto de asistentes usaban zapatos formales para la ocasión en la que se encontraba.

Mientras que Vélez, en cambio, vestía una pinta bastante fuera de lo usual para estas ocasiones. una blusa manga corta, un pantalón negro y los tenis blancos. Para algunos, rompió con el resto de la delegación colombiana.

Y es que algo que ha caracterizado este gabinete es el tipo de ropa y vestimentas que están optando para estos eventos. Hay que recordar que el presidente previamente expresó su rechazo a la formalidad en los atuendos, afirmando que cada quienes libre de usar lo que mejor le parezca.

“No me siento cómodo ni con la corbata ni el frac. Yo nunca me he puesto un frac”, explicó en W Radio y añadió que esa vestimenta “representa y tiene un símbolo tiene que ver con elites, con la antidemocracia, son ideas que tengo en la cabeza”.

Previamente cuando se le hicieron criticas respecto a su calzado en el pasado, después de ser vista en agosto del 2022, usando este mismo tipo de zapatos en una reunión con el gobierno español dentro de la Casa de Nariño, esta fue su respuesta ante los comentarios:

“Cuando hay un hombre que se para y se posesiona en tenis es un bacán, se ve joven. Pero si es mujer, faltó al protocolo, no siguió la estética ni respetó las reglas”, había dicho Vélez antes las previas críticas.