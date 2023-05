“Nunca se ha sabido vestir”: Ministra de Minas vuelve a usar tenis en un evento en España.

El viaje que el gobierno colombiano realizó a España, con el fin de reunirse con la monarquía española para tratar asuntos de relacione exteriores y de alianzas gubernamentales, no se ha mantenido exento de criticas por parte de las redes sociales.

Desde que la izquierda se tomó el poder en el país, no han faltado quienes estuvieron listos para criticar y ofender la forma de vestir de los miembros del gabinete de Gustavo Petro, tachando de ‘cero profesionales’ e incluso diciendo que el nuevo Congreso era un circo completo, sin entender en lo absoluto la importancia de demostrar la moda en un marco como lo es la política.

Y una vez más, como sucedió anteriormente, los derechistas y uribistas ‘han hecho el ridículo una vez más’. Todo porque en las redes sociales se han tomado la tarea de insultar y ofender a la Ministra de Minas una vez mas, por el calzado que se encontraba usando mientras estaba en el evento con el gobierno español.

Si bien una de las que ha salido bien librada de malas criticas es la primera dama Verónica Alcocer, pues sus pintas se han llevado los aplausos de todos, mientras que la funcionaria pública vuelve a ser blanco de burlas y memes.

Las reglas y el conducto social van cambiando y se van adaptando a los tiempos, así que es necesario empezar a salir de la burbuja que hace creer que se puede ir por la vida opinando no solo de lo que usan los demás, sino hacerlo desde la ignorancia, y desconociendo la mentira en que la esfera política se mueve tanto nacional como internacionalmente.

Desafortunadamente eso no ha impedido que los comentarios poco amables en contra de Velez, se apacigüen, y por el contrario la han vuelto a tomar como objeto de criticas tras ver que una vez mas estaba usando calzado ‘poco profesional’ para un evento de alto rigor.

“Que falta de protocolo y vergüenza. Por eso en España piensan que todavía andamos en taparrabo.”, “Que triste, ser noticia no por su labor y su desempeño si no la forma inadecuada de vestir.”; “Es que su labor también es nefasta, una total inepta está señora, una payasa”, “Vélez no tiene la culpa pues nadie le explicó que era un evento oficial y ella pensó que iban a jugar fútbol.”, y muchos más, son la clase de comentarios que se pueden ver al respecto.