La esperada escena de cama en ‘Ana de Nadie’ que dejó a más de uno ‘mojando sofá'.

Los televidentes no pudieron perderse el mas reciente capitulo de la telenovela de RCN ‘Ana de Nadie”, todo por uno de los momentos que mas ansiaban estos de que sucediera. La tensión ya se sentía con el paso de los capítulos, y los protagonistas de esta historia finalmente consumaron su amor.

Los ratings esta producción se encuentran por las nubes, y ha sido el regreso triunfal de una telenovela colombiana a la pantalla chica, y los espectadores por fin pudieron tener una de las escenas más ‘deliciosas’ que esperaban, y aunque tuvo algunos tropiezos, como la música de fondo que se uso para sonorizar el momento, las reacciones fueron de por si contundentes.

Aun así, para nadie es un secreto que esta pareja de actores tiene una gran química en pantalla, y eso quedó demostrado con los comentarios que se vieron en plataformas como Twitter:

“Amo las novelas colombianas una química así no encuentras acá a la vuelta y estos dos me atraparon para toda la vida, son de las parejas que quieres ver SIEMPRE y que perdurarán ahí con la química que portan y lo bien que quedan juntos. eh dicho”, “ni por teléfono lo dejo hablar de LO FELIZ que se levantó. es notorio que no importan los años, Joaquín superó todas sus expectativas”, “Hace cuántos años mi señora Ana no tenía un mañanero!! Disfrute mi señora que se lo merece! " o “no hay cosa más hermosa que se hayan dado con todo y se despierten como se despertaron diciéndose MI AMOR y después estén más extasiados de amor que nunca”, han sido tan solo algunos de os comentarios que le han dado a esta importante escena de ‘Ana de Nadie’.

Me encanta el mensaje de empoderamiento femenino en esta producción, pensé que Ana se reprocharía lo ocurrido, pero NO y es que a la final ninguna mujer debería sentirse culpable por disfrutar de sus deseos sexuales. #AnaDeNadie — 𝐕𝐚𝐧𝐞𝐬𝐬𝐚💫 (@caicedo_vanessa) April 20, 2023

Joaquín casi se nos come a la señora Ana 😂🫶



#anadenadie pic.twitter.com/p9IVIW4Plp — Marce Blanc (@marceblancof) April 18, 2023

“Vuelve en una hora o no te vayas nunca” 😭❤️ #AnaDeNadie pic.twitter.com/wtcUZlT03n — rðï (@everythingxmv) April 20, 2023

‘Ana de Nadie’ le quitó las ganas al delicioso con tropipop ‘maluco’

Las escenas más “hot” de ese primer encuentro fueran inolvidables, pero sobre todo que estuvieran a la altura de las expectativas y emociones que siempre han desbordado estos tan atractivos protagonistas quienes poseen una química tan especial que traspasa las pantallas.

Pero la realidad es que la banda sonora del tan esperado “delicioso” se vieron afectadas duramente tras el uso “incorrecto” de una banda sonora en la que la producción de esta novela incluyó un tropipop que descolocó a más de uno que llegó a manifestar en redes que le quitaron intensidad y hasta libido al momento que todos esperaban ver durante este capítulo tan decisivo y polémico.

Incluso hubo usuarios que aseguraron que les hubiera quedado mucho mejor colocar de fondo una bachata, porque la consideran más “reproductiva”, pero la realidad es que también hubo quienes pudieron concentrarse en el acto de pasión y entrega que tuvieron Ana y Joaquín y siguen delirando por este primer encuentro, tanto que siguen alucinando y deseando saber qué seguirá en esta tan arrolladora historia de amor.