‘Ana de Nadie’ le quitó las ganas al delicioso con tropipop ‘maluco’.

Y es que los fieles televidentes de este dramático, que tiene a RCN ocupando los primeros lugares de rating durante el estreno de cada capítulo, esperaban que las escenas más “hot” de ese primer encuentro fueran inolvidables, pero sobre todo que estuvieran a la altura de las expectativas y emociones que siempre han desbordado estos tan atractivos protagonistas quienes poseen una química tan especial que traspasa las pantallas.

Pero la realidad es que la banda sonora del tan esperado “delicioso” se vieron afectadas duramente tras el uso “incorrecto” de una banda sonora en la que la producción de esta novela incluyó un tropipop que descolocó a más de uno que llegó a manifestar en redes que le quitaron intensidad y hasta libido al momento que todos esperaban ver durante este capítulo tan decisivo y polémico.

“Yo no sé si yo seré muy anciana pero a mi en ese trote me llegan a poner eso y se me muere hasta la última hormona. Prefiero hasta ‘Death metal’ antes”, “La banda sonora (?) es HO RRO RO SA”, “Mi mamá dizque ‘chito, chito que es que es la primera vez que están juntos’ y yo, ‘pero con ese ruido tan espantoso eso no va a cuajar’. Casi me pega”, “Esa vaina taladra el alma”, fueron algunos de los comentarios que se generó luego del estreno del nuevo capítulo de ‘Ana de Nadie’ que le quitó las ganas al delicioso con tropipop ‘maluco’.

Incluso hubo usuarios que aseguraron que les hubiera quedado mucho mejor colocar de fondo una bachata, porque la consideran más “reproductiva”, pero la realidad es que también hubo quienes pudieron concentrarse en el acto de pasión y entrega que tuvieron Ana y Joaquín y siguen delirando por este primer encuentro, tanto que siguen alucinando y deseando saber qué seguirá en esta tan arrolladora historia de amor.