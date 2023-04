Estas actrices son familia y comparten set en ‘Ana de Nadie’. Este es un dato que muy pocos sabían, pero que emociona a quienes están muy atentos a esta trama que ofrece RCN y que tiene a todos pegados a las pantallas.

Sobre todo ahora que la novela se encuentra en uno de los momentos más álgidos, pues hay derroche de pasión y caos, elementos que tienen a todos pendientes por saber qué es lo que pasará luego. Sin embargo, dentro del estudio el ambiente es otro, pues reina la cordialidad, pero sobre todo el respeto, admiración y sobre todo la cercanía con cada actor, pero lo que nunca se imaginó es que madre e hija pudieran estar compartiendo roles dentro de esta trama.

Es así como se conoció recientemente que entre Yudy Henríquez y Adriana Romero existía algo más que el cariño que genera el contacto diario tras las largas jornadas de trabajo, pues ellas son madre e hija en la vida real, mientras que en esta producción les toca asumir otros roles muy diferentes y que pocas veces llegan a conectarse como lo hacen en la realidad.

Esto ha alegrado a quienes han podido descubrir que estas actrices son familia y comparten set en ‘Ana de Nadie’, pues a pesar de que Dolores viuda de Ocampo y Genoveva Serrano poseen pocas interacciones en esta historia, por lo menos al mismo tiempo, en la vida real son igual de aplaudidas por el público que honra su trabajo y no duda en expresarlo en las redes sociales.

Solo que pocos se han detenido a mirar su parecido, así como el trato que puedan darse ante las pantallas, pues entre ellas no hay una química que las conecte o acerque tanto, por lo menos durante sus escenas, pero eso no ha sido motivo para que no sean halagadas y hasta resulte imposible no tenerlas en esta historia, pues sus participaciones han sido claves, ya que Dolores es la madre conservadora de Ana que aún le impone reglas, mientras que Genoveva es esa amiga fiel que la respalda sobre todo ahora que está atravesando una nueva etapa en su vida amorosa.