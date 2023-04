“Horrible usted”: Mujer Uribista ataca a activista Brigitte Baptiste por su cara y se la cobran

Mujer Uribista ataca a activista ambiental por ser trans y se la cobran en los comentarios.

Y es común ver como este sector politico se va contra varios sectores de la comunidad por no ir en alineación política o por simplemente ser diferentes. Este es el caso de esta uribista que no tuvo reparo alguno en insultar a Briggite por ser una mujer trans, después de verle en una aparición de TV.

“A mí me van a perdonar. Este ser podrá saber mucho de temas ambientales, pero verlo, produce pena ajena. No puedo con esto.”, dijo esta mujer, no solo insultando la identidad de género de la activista, sino que además se refirió de esa manera completamente homofóbica.

A mi me van a perdonar. Este ser podrá saber mucho de temas ambientales pero verlo, produce pena ajena. No puedo con esto. 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/XE6jUi3EvK — Consu (@consuguarni) April 17, 2023

Sus comentarios no fueron ‘perdonados’ como ella lo pidió, y no van a serlo. En una sociedad donde la inclusión por fin está teniendo cabida en todos los espacios sociales es suficiente para no seguir normalizando este comportamiento de a quienes ‘les molesta’ la expresión individual.

Mas con alguien como Baptise, quien es una persona de conocimiento y referencia en la comunidad, fueron varios los comentarios que salieron en defensa de Baptise pidiendo que se le respete no solo como persona, sino que su conocimiento no puede ser puesto en tela de juicio por ser quien ella es

La doctora Baptiste está tan preocupada con este comentario que mañana mismo se quita las tetas y se corta el pelo. 🙄 https://t.co/FWT8o8rEEC — A n d r é s 🙃 (@ndreVasquez) April 19, 2023

“Bueno no sé, la veo normal , sobre todo cómoda ,y creo q así uno se siente mejor para poder hablar con tranquilidad y concentración. Si te incomoda entonces solo escúchala en la radio o un podcast, pues parece que el problema con la imagen de los demás está en ti.”; “¿Por qué “pena ajena”? ¿se ve en ella? ¿Hay algo suyo en ella que no le guste a usted? Lo único que sí, con seguridad, no tiene es su conocimiento. Eso es indudable. Abra ventanas salga del hueco oscuro de la estupidez e ignorancia.” o “No entiendo Karen, juzgas a una mujer trans por su apariencia y tú con más filtros que un paquete de cigarros… coherencia reina, por lo menos ella da cátedra de frente y de pie, tú tristemente siempre estarás detrás de un celular siendo repelente y miserable.”, son algunos de los ataques que terminó por recibir la uribista.

No la perdono. Es que la discriminación, sobre todo basada en el físico y la expresión de genero de una persona, no se puede disculpar ni excusar de ninguna manera. Más bien use esa energía que pierde diciendo bobadas y edúquese sobre el respeto a los demás. — Javi 🧸🌞 (@shaggy_doggy_) April 18, 2023