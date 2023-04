Critican a Clara Chía por “rompehogares”, pero ser transfóbico por su culpa, no.

Y es que desde que se corrió el rumor en el que vinculan a la novia de Piqué con un pasado que muchos desconocían, ya que señalan que es trans y que llevaba por nombre Esteban, el curso de su historia de amor con el deportista toma otro giro en el que siguen criticándola por ser una “destruye familias”, pero no porque sea capaz de amar libremente y tener a su lado a la pareja que desee, es decir, a que pueda amar libremente sin sentirse humillada por el qué dirán.

Se rumora que Clara Chía es una mujer trans en tiktok y yo solo tengo algo que decir fuera de si es real o no.

Las mujeres trans tenemos derecho a relacionarnos con una persona sin que se ponga en duda nuestra identidad y la orientación de con quien nos vinculamos. pic.twitter.com/aXMORs7YuQ — Leah Rivas (@Leah_RivasZ) April 8, 2023

Esto generó un intenso debate en el que se sumaron cientos de personas que apoyan la inclusión y sobre todo que desean que el respeto por la diversidad géneros se masifique y no sea vista como un arma para sentenciar a quienes piensen o sientan de una forma especial o diferente a lo que dicta la norma.

“Las mujeres trans tenemos derecho a relacionarnos con una persona sin que se ponga en duda nuestra identidad y la orientación de con quien nos vinculamos”, “Las mujeres trans no somos un arma por el cual humillar a nuestra pareja y a la expareja de este”, “Ya basta de utilizar a las personas trans como un insulto”, “Y justo eso es lo que hay que evitar. Las personas trans somos humanas, no un momento de farándula”, “Creo que trans o no el hecho es que destruyó una familia”, fueron algunos de los comentarios que generó la opinión de una usuaria que considera que puedes criticar a Clara Chía por “rompehogares”, pero ser transfóbico por su culpa, no.

A esto le siguieron los argumentos cada vez más contundentes de que ha sido una mujer que solo le ha generado dolor a una familia y que no midió las consecuencias de sus acciones, por lo que el debate en torno a su manera de actuar siguen y el hecho de que sea o no trans realmente es lo que menos le importa a quienes apoyan el amor libre y en el que haya inclusión.