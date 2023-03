Diseñador colombiano transfóbico es ‘funado’ por misóginos comentarios a la marcha del Día de la Mujer.

Los comentaros de este diseñador que si bien presentaba unas propuestas interesantes en materia de joyería, ha sido el foco de atención en redes sociales gracias a unos desatinados comentarios que hizo sobre la marcha realizada en el marco del Día de la Mujer.

Lo que ha causado mucha molestia entre varios, es el hecho de que una de las estatuas que se pueden encontrar en el centro de Bogotá, y que rinde un homenaje al arte de Fernando Botero, fue rayada por grupos feministas durante la marcha realizada por grupos feministas en la mencionada fecha.

Fue allí cuando el diseñador insertó sus comentarios, donde no solo rechazaba este tipo de protestas, sino que se tomó la molestia de condenar la manera en que las mujeres protestaban, en un día tan importante para el género femenino que tanto busca la completa reivindicación de sus derechos.

No solo conformándose con eso, en sus comentarios termina por demostrar su completa homofobia transfobia, clasismo y machismo, todo de un solo golpe.

“Aceptan la homosexualidad pero no se dan cuenta que es una intrusión de un hombre al concepto de la feminidad”, afirma el personaje en una de sus historias de Instagram, además usando términos inválidos como la ‘heterofobia’ para defender su discurso.

Las críticas en su contra no se han detenido: acusan a la marca de dar productos de mala calidad

Tras conocerse los mensajes y comentarios que el diseñador de la marca “Barajas Marin”, solo le han llovido críticas al respecto, pues no solo uso por encima de los derechos vulnerados de las mujeres a una estatua, mostró horribles sesgos, y atacó a la ´población LGBTIQ+ solo para probar su punto: que para él, la estatua de Fernando Botero tiene más validez que los derechos de la mujer.

“El mancito literalmente dedicó 15 historias a quedar como idiota, misógino, homofóbico, transfóbico, reprimido, frustrado, mal argumentador, artista sin sensibilidad y peligroso.”, “Dizque si Débora Arango estuviera viva pensaría eso”, “Desde que distinguí ese tipo me pareció lo más homofóbico del mundo, y eso que estábamos en la casa de una de sus amigas (qué era mi amiga) y se creía con una superioridad moral absurda.”, o “Esto demuestra que ser de izquierda no quita lo ignorante. Aparte no yo confiaría en alguien que utiliza el término manada en sus argumentos, muy Andrew Tate de su parte.”, entre muchos más, son las críticas que ha recibido.

Y si, en un día donde se busca concientizar, reivindicar y fomentar las luchas femeninas por sus derechos, no es posible que venga un hombre a meter su cara en una conversación que no le corresponde, mucho menos a opinar la manera en que ellas protestan.

