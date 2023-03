“Cochino, machista y vulgar”: atacan a periodista deportivo por ‘nefasto’ mensaje del Día de la Mujer.

La celebración del Día de la Mujer en Colombia se vio llena de mensajes de empoderamiento y resistencia en redes sociales, y si bien muchos se tomaron la labor de rendir un verdadero homenaje en medio de la conmemoración, el mensaje enviado por el periodista Jaime Dinas levantó críticas en redes sociales.

El hombre afirma tener cubrimiento de nueve mundiales de mayores, seis de categoría juvenil, diez Copas América y otros importantes torneos como la Champions League.

El hombre quien al parecer es uno de los periodistas deportivos más conocidos en Colombia, lanzó un comentario completamente innecesario y machista, usando una imagen básica con el mensaje de ‘Feliz Día de la Mujer’.

Los adjetivos calificativos que el hombre optó por usar, lo volvieron blanco de ataques de los internautas y de colegas periodistas.

“Son insoportables, tercas, obsesivas, ‘chismosas’, manipuladoras, calculadoras, ‘teatreras’, dedicadas, tiernas, inteligentes, indispensables y un ‘mal’ necesario, pero con todo y eso las amamos y merecen respeto, aprecio, admiración, atención y mucho amor”, escribió el señor, creyendo que su mensaje sería bien recibido.

Son insoportables, tercas, obsesivas, “chismosas”, manipuladoras, calculadoras, “teatreras”, dedicadas, tiernas, inteligentes, indispensables y un “mal” necesario, pero con todo y eso las amamos y merecen, respeto, aprecio,admiración, atención y mucho Amor. Happy Women's Day…… pic.twitter.com/oMOenlMoLg — Jaime Dinas (@JaimeDinas) March 8, 2023

Las críticas se han ‘comido vivo’ en redes sociales al periodista y su comentario machista

Tanto los internautas como varias personalidades y periodistas del medio, saltaron al ataque en contra de Jaime, y su comentario no fue bien recibido por los demás, y con justa causa. De hecho,

Pilar Velásquez, periodista, respondió a las palabras de Dinas, afirmando lo siguiente: “Muchas gracias, hombre. Aunque muchos de ustedes sean infieles, morbosos, cochinos, machistas, vulgares, mentirosos o dedicados, tiernos, inteligentes, indispensables y un “mal” necesario. Con todo y eso, te quiero, respeto, aprecio, etc... Mucho amor, negrito”, y “Deje así”, dijo Vanessa Palacio, también periodista deportiva.

Qué persona tan desagradable y cómo así que besa niños en la boca?

Qué es esto?

Me aterran esta clase de hombres 😱🤮

Todo mal. https://t.co/WVvBguikSK — Rose 🌷 (@marylinda0314) March 9, 2023

El periodista intentó defenderse de los ataques que el mismo provocó con sus palabras, pero ya era demasiado tarde y su comentario se volvió viral:

“No me gusta ‘maquillar’ las cosas, soy directo y ‘alérgico’ a la mentira, hipocresía y a la farsa, de igual forma soy consciente que mi estilo crea discordia, pero NO ando ni con engaños ni con rodeos”, reprochó.

Acá, algunos de los demás comentarios que su mensaje generó al respecto:

“No pues muchas gracias a ustedes que son machistas, misóginos, tercos, violentos, infieles, manipuladores, controladores, groseros, insulsos, básicos y un “mal” necesario para procrear, pero con todo y merecen, respeto, atención y asistencia porque solos se atoran.”, “Llevo rato pensando qué decir ante tanta misoginia e irrespeto en un solo tuit y no encuentro nada decente o prudente que decir. Que mensaje TAN desafortunado, solo confirma que debemos seguir en la lucha por derechos y respeto para las mujeres.” o “¿Será que Jaime no ha considerado usar el cerebro una vez en su vida? No duele se lo prometo”, son tan solo algunos de los cientos de ataques que ha recibido.