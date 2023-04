El sentido mensaje que envió actriz de ‘Las muñecas de la Mafia” tras perder a su bebé.

Yuly Ferreira es una de las actrices colombianas con una gran trayectoria en su carrera, gracias a la manera en que incursionó en medios nacionales e internacionales. Algunos de sus trabajos mas reconocidos e su papel en El último matrimonio feliz y en Las muñecas de la mafia.

La colombiana, al igual que muchas celebridades por medio de redes sociales, se dedican a mostrar pedacitos de sus vidas a sus seguidores, y esta no es la excepción. Desafortunadamente la reciente noticia que Ferreira le dio a sus seguidores no fue alguna que estuviesen esperando, todo lo contrario.

La actriz contó por medio de su cuenta oficial de Instagram, uno de los episodios más dolorosos que ha tenido en su vida hasta el momento, y que sin duda alguna tomó por sorpresa a todos sus seguidores.

Según lo comentado por Ferreira, a traves de un video comentó acerca de la tragedia familiar que inundó a los suyos en los últimos días, pues el bebé que estaba esperando no logró continuar con su proceso de gestación. La colombiana envió un sentido mensaje donde contó como son sus sentimientos y su forma de irlos procesando, con el siguiente mensaje que dejó en el pie de página del video:

“En ocasiones, ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto: ‘¿por qué? ¿para qué?’. Me duele, pero también pregunto qué me faltó, qué no hice, quisiera respuestas, pero no hay, simplemente hay cosas que no tienen explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona”, escribió Yuly a sus seguidores.

De igual manera, la actriz colombiana agradeció los momentos que tuvo para compartir con su pequeño de 10 semanas, y aceptó la voluntad de lo sucedió, esperando poder volver a sentir la dicha de ser madre, prontamente.

“Estoy muy agradecida con papá Dios porque me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semanas, que fueron fuertes, pero las disfruté con mi alma, cuerpo y espíritu. Estoy en el camino de seguir aprendiendo, de escuchar la voz de Dios y yo acepto la voluntad de mi padre y sé que su mano me guiará. Confío en él y descansaré en su poder. Quería compartirlo porque quiero que sepan que no estamos solos, si duele, y mucho, pero hay un tiempo para todo bajo el sol y sé que si ponemos todo… todo en manos de Dios, él tendrá el control y quien mejor que nuestro padre que sabe lo que necesitamos para cuidar de nosotros, para sanar, mientras tanto descansaré en su poder”, mencionó en el post.