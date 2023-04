Piqué odia a los fans de Shakira y también a los suyos, el desplante que le hizo a uno fue viral y ha causado revuelo en las redes sociales.

Y es que a pesar de todo el rechazo que hay por el español, todavía quedan personas que admiran su trabajo como deportista y ahora empresario líder de la Kings League. Por eso, no es de extrañar que durante los partidos que se han ido realizando a través de este proyecto, más de uno aún sienta admiración por su constancia y disciplina, pero pese a ello, él no se muestra para nada agradecido, ya que en un reciente evento, un fan le pidió una foto y éste se negó hasta el punto que ni lo miró a la cara.

Esto causó una especial decepción hasta el punto que el video que iba a ser grabado tras este casual encuentro culminó siendo un material viral para las redes, pues muestra cómo este joven se acerca tímidamente emocionado a su “ídolo” quien se niega a cumplir su petición y éste culmina con un gesto de risa combinado con decepción que ahora está causando risas entre los usuarios de las redes.

El fan que ahora se hizo “famoso” tras el desplante que le hiciera Piqué tras solicitarle a una foto, no dudó en subir el video en redes para compartir con el mundo entero cómo pese a comportarse de forma educada, no le fue concedida su petición, pues el deportista, quien se encontraba con Milan y Sasha, optó por solo decir que ese no era el momento para atenderlo, sin embargo, no piensa que esto es algo que quizás este chico no pueda volver a repetir, sobre todo porque el exjugador del Barcelona no es para nada accesible.

“Como cuando vas al Camp Nou, vez a Piqué, pero no puedes tomarte una foto con él”, fue lo que escribió el joven que está ahora más que nunca decepcionado. Sin embargo, sus seguidores le expresaron sus palabras de apoyo y hasta burlas tras la publicación en las que la mayoría coincidió de que no valía la pena pedirle una foto: “Shakira claramente te hubiera dicho que sí”, “Viste que Piqué no vale nada. Messi no hubiese dicho que no”, “A Piqué solo le importó tu dinero para la Kings League, tú no”, “Se dio cuenta que eres fan de Shakira”.