Ahora sí, Piqué perdió a su familia: sus hijos le dieron el último golpe mortal.

Y aunque esto ya se conocía desde que salió a la luz la identidad de la joven de 23 años, el periodista recalcó que los pequeños fueron determinantes al momento de exigir a su padre que no querían pasar su tiempo libre con ella e incluso le impusieron algunas normas que solo en algunas oportunidades él ha cumplido para poder pasar parte del tiempo que le correspondía con ellos.

Incluso alegó que a pesar de que es muy evidente que ambos se llevan mejor con la colombiana, pero aún así no dudaron en compartir en eventos importantes para su padre quien llegó a cumplir parte de su promesa en la que recalcaba que no querían que ni les presentaran a su nueva novia, ya que ellos no estarían interesados en descubrir cómo es ni llevársela bien con quien le ha causado tanto dolor a su madre.

“Yo creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal y le han dicho a Shakira: ‘Quédate tranquila que no queremos ni ver a Clara Chía’. También se lo han dicho a Piqué: ‘Nosotros no queremos ver ni a Clara Chía, no queremos conocerla, no queremos que la traigas a la casa mientras estemos nosotros”, confesó Jordi Martin, en su reciente entrevista con la periodista venezolana Shirley Varnagy.

Con ello, es evidente que los pequeños han sido determinantes en la relación de su padre quien ha tenido que cumplir estas exigencias para así poder compartir con ellos, por eso no es de extrañar que en las ocasiones en las que sí han coincidido con la estudiante de relaciones públicas, se vea siempre apartada de su amado u oculta en las gradas o demás espacios de los partidos de la Kings League, para así no inquietar a estos pequeños que no quieren saber nada de ella, ya que la consideran culpable de toda la inestabilidad que están viviendo.