Jordi Martin ‘desenmascara’ a Clara Chía tras ‘fingir su enfermedad’ por culpa de Shakira

La nueva etapa amorosa de Clara Chía y Piqué en este 2023 se torna cada vez más oscura, sobre todo, porque pese a que ellos han intentado verse como las víctimas de una estrella tan poderosa y querida como Shakira, la realidad es que solo buscan culparla por todo lo que les acontece.

No en vano, luego de que surgiera la noticia de que la joven de 23 años estaba pasando por una fuerte crisis de ansiedad que le hizo llegar al hospital y se tratada de emergencia, el periodista Jordi Martin, quien ha sido el mayor obstáculo en la vida del deportista confirmó a través de sus redes sociales y del programa El Gordo y la Flaca que esto no es del todo verdad y que no señalen a la colombiana como la causante de los “trastornos” que está padeciendo la novia del español.

Por el contrario, éste se dio a la tarea de aclarar, entre líneas, que esta chica no es tan sumisa como aparenta y que ese mismo día que se corrió el rumor de su mal estado de salud, él se los topó en el camino y pudo ver cómo una sonrisa destacaba en el rostro de la estudiante de relaciones públicas quien luego fue vista con un look muy “rockero glam” que incluía unas gafas de pasta gruesa y blanca, así como una bufanda con la que logró un atuendo mucho más actual.

Jordi Martin cataloga de mentirosa a Clara Chía

Con ello desmiente que realmente Clara Chía y Piqué estén pasando por un mal rato, pues hasta en la tarde los vio entrar a un reconocido centro comercial, lugar en el que además hicieron algunas compras y se pasearon felices. “Yo esta tarde la vi sonriendo y feliz. Sabe que tengo una información que están intentando callar ella y su novio y en breve la soltaré. Que se hubiera pensado antes meterse dentro de una familia. El karma Clarita”. Esto fue lo que expresó Martin durante su participación en el programa de espectáculos en el que siempre da las primicias sobre esta relación.

Las gafas blancas de Clara son puro Rock 😎🤘🎸🔥🖤 pic.twitter.com/ARb9wqWTXk — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) February 1, 2023

Incluso, él hizo la aclaratoria de que no se debería seguir culpando a Shakira de todo lo malo o negativo por lo que pudieran estar pasando el deportista y la joven de 23 años, pues ellos han sido los que se han encargado de montar o masificar mentiras que pudieran afectar la imagen o nombre de la colombiana a quien acusan de haber empeorado todo entre ellos tras el lanzamiento del BZRP Music Session número 53.

Jordi Martin ‘desenmascara’ otra vez a Clara Chía por ‘fingir su enfermedad’ por culpa de Shakira Foto: Captura de @jordimartinpaparazzi

“La crisis de ansiedad no viene por la canción. Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que Clarita descubrió algo?, próximamente la madre de todas las bombas”, añadió el paparazzi quien también alegó que pronto estará dando una noticia “bomba” en la que “clara-mente” esta chica quedará muy mal parada ante todos.