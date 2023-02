A los padres de Clara Chía sí le importa lo que digan de ella y no les preocupa Shakira

Cuando se creía que Clara Chía no tenía quién la defendiera, surge una nueva matriz de opinión que viene dad por sus fieles defensores: sus padres.

Y es que desde que la joven de 23 años se unió sentimentalmente con Piqué, no han parado de lloverle miles de críticas o reacciones en rechazo a su presencia que suele molestar a más de uno, pues aunque el tiempo trate de olvidar cómo se dio esta relación, nadie dejará de pensar en la idea de que esta rubia fue el “reemplazo” de Shakira y fue la musa de sus canciones más desgarradoras en los últimos tiempos.

Clara Chía Shakira

Sin embargo, para los padres de esta estudiante de relaciones públicas todo les ha parecido inmoral, pues nadie se ha detenido en pensar en las consecuencias que eso le ha traído a esta chica que hasta ha sido ingresada al hospital tras varios ataques de ansiedad generados por la presión de los medios y muchas de las “mentiras”, que a criterio de sus progenitores le han creado.

Clara Chía sí tiene defensores

Ante la ola de rumores y noticias que hablan del pasado y presente de Clara Chía a quien todos señalan como la “malvada” de la película, sus padres no dudaron en salir a su defensa y alegar que no le temen a la ex de Piqué, a quien tildan de “señora”, ni a sus acciones, ni mucho menos a sus canciones a las que al parecer no le han prestado atención, pero lo que sí los tiene muy molestos es que se expresen tan ofensivamente de su hija.

Hermosas y bellísimas palabras de apoyo hacia Clara Chia, de gente que trabaja con ella en la Kings League, y la conocen como es realmente como persona ☺💖 pic.twitter.com/ePRklB7t33 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) January 12, 2023

Para ellos, esta joven es una persona muy tranquila, sumisa y trabajadora, tanto que hasta uno de los integrantes de la Kings League, Víctor Navarro, reiteraba que ella no descansa y está muy atenta a que este ambicioso proyecto de Kosmos salga siempre de la mejor forma.

Más apoyo para Clara Chía

“Yo llego pronto todos los domingos y ella ya lleva horas trabajando. Es muy trabajadora, siempre está preparando cosas. Está pendiente de todo y preguntando si todo está bien. Lo ha pasado mal, sobre todo por el tema de los paparazzi”, dijo Navarro en un reciente streaming en el que se debatió este tema de la actual novia de Piqué.

Incluso, sus suegros han mostrado siempre su apoyo a esta nueva chica que llegó a la vida de Piqué para sacarle más sonrisas que las que lucía cuando estaba con la barranquillera y ahora sus padres demuestran que están más que dispuestos a defenderla y fortalecer su autoestima que se ha visto muy deteriorada en los últimos días debido a la constante agresión de los medios.