Le recuerdan a Piqué que él “no quería lavar su imagen” tras ‘reportaje’ de The New York Times

The New York Times, el famoso diario norteamericano, dejó muchas opiniones en shock tras el lanzamiento del reportaje que hicieron, donde en pocas palabras, pero de manera aburrida intentaron ‘lavarle la cara’ al exdeportista y expareja de Shakira.

A lo largo del artículo se busca hacer énfasis en el hecho de que la “aparente infidelidad”,de la que se acusa al sujeto, es un drama inventado por la artista colombiana, y esto no ha sentado nada bien en las redes sociales, quienes no han dudado en irse en contra del reconocido medio de comunicación, sino además contra Piqué.

De hecho, en vista de esta acción, muchos ahora le dicen que es un ‘hipócrita’ por haberle ‘pagado’ al diario para que hicieran dicha pieza, pero hace algunos días dio una frase donde su interés era todo lo opuesto

Unos días atrás, el futbolista había hecho hincapié a través de una entrevista donde afirmaba que lo que menos le interesaba hacer en estos momentos, era limpiar su imagen mediática. No le importaría más lo que la opinión pública tendría para decir, con el siguiente comentario:

“El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen”, dijo, agregando que “la gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo”, afirmó el ex de Shakira.

Esas mismas palabras ahora se las echan en cara sus detractores, pues con leer el artículo basta para darse cuenta de que todo fue un movimiento de PR, poco genuino, y de paso dejando con un mal sabor en la boca para el periódico que se prestó para esto.

“Será mejor que trabajen duro porque Gerard Piqué le pagó al New York Times nada menos que para promocionar su liga basura, trivializar sus trampas y promocionarse a sí mismo como un brillante hombre de negocios como si no hubiera estropeado la Davis, cerrado a Kerad y fracasado incluso en un restaurante. negocio.”, “Esto no es un informe de noticias. Son solo relaciones públicas para un jugador muy detestado que debería haberse retirado hace años.“ o “como siempre, usando el nombre de Shakira para ser reconocido, porque es un don nadie”, son algunos de los comentarios con los que el medio y el hombre son atacados en redes.