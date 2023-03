RBD vuelve a la TV colombiana: contundentes razones por las que sería cancelable en 2023

RBD vuelve a la TV colombiana y existen múltiples razones por las que sería cancelable en 2023 cuando se estrene a través del Canal Caracol.

Y es que luego de que esta serie juvenil se convirtió en todo un “boom” en 2004 han surgido una serie de análisis actuales que permiten apreciar cómo en ella se abordaron una gran cantidad de temáticas y situaciones que no son más que un cúmulo de lo que hoy se conoce como “Red Flags”, ya que hoy más que nunca se encienden las alertas sobre el maltrato verbal, físico y emocional que se vive en la trama entre sus protagonistas y entre el resto de los personajes, así como el clasismo y demás situaciones que muchos han logrado entender solo ahora con el pasar de los años.

Todo ello se revive una vez que se está asomando la posibilidad de que esta historia vuelva a la televisión en una versión “recargada” en la que se espera que haya más inclusión o tolerancia, ya que en su lanzamiento no midieron el impacto de ello, sobre todo porque aún hay quienes disfrutan de ella.

RBD vuelve a la TV: contundentes razones por las que sería cancelable en 2023

Una de las principales razones por las que la historia de RBD sería cancelable en el 2023 es porque la pareja protagónica no manejo un concepto de amor sano, pues entre Mia y Miguel existieron siempre los celos, chantajes, así como violencia y mucho maltrato emocional y manipulación que los volvía muy tóxicos.

Adicional a esto, el bullying estuvo muy marcado sobre todo hacia Celina, la chica “gordita” que no llegaba a ser popular por su físico. Esto es algo que los movimientos feministas y que apoyan el ‘Body positive’ nunca aceptarían, pues esto atenta en contra de la salud mental de las personas de peso que hoy más que nunca se sienten más respetadas.

La discriminación y clasismo por no pertenecer a una élite aceptada por la sociedad es otra de las razones que no permitirán avanzar a esta historia, pues la serie original se “enfrascó” en la diferencia de las clases sociales y cómo un grupo de chicos maltrataban a los nuevos ingresos becados a quienes no permitían dentro de su círculo hasta el punto de que los acosaban para que se retirarán del Élite Way School.

A esto se le suma la manera tan tóxica en la que se desarrolla la “amistad” entre las chicas quienes entre malos tratos y demás humillaciones decían “apoyarse” cuando en realidad se estaban ofendiendo y degradando unas a otras.