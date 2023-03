Fans le dicen a Paola Jara que la única mala decisión fue juntarse con Jessi Uribe, pues a su criterio, ella es más humilde y mejor persona que él.

A través de las redes sociales de la intérprete de ‘Como si nada’ es muy común ver, pero cada vez más seguido, cómo sus fieles seguidores le piden a gritos que deje al artista de música popular, pues éste no la representa y además les resulta muy “prepotente”, así como diferente a ella y esto la estaría perjudicando en su vida personal y profesional.

Incluso, muchos de ellos se han tomado la atribución de comentar que él es el verdadero culpable de todas sus tristezas, ya que es evidente cómo éste ya no le dedica ni su tiempo libre a su amada, pues siempre están muy distantes y cuando están juntos se suele ver distraído y poco detallista con ella, no en vano hay tantos rumores sobre una posible crisis matrimonial que podría terminar en una dolorosa separación.

“La única mala decisión que ha tomado es juntarse con Jessi Uribe, de resto me parece que es muy buena artista y una gran voz”. Ese fue el comentario que desató un intenso debate entre sus fieles seguidores quienes no dudan ni un segundo en sugerirle siempre que se cuide, pero sobre todo que tenga más amor propio y no se deje llevar por las actitudes pretenciosas de su esposo.

Incluso, estos señalamientos surgieron una vez que la cantante se desahogara en su reciente entrevista con Laura Acuña, pues ahí confesó el por qué nunca le ha dado un hijo al intérprete de ‘Dulce Pecado’. Y una de las contundentes razones es porque ha tenido miedo de dar ese paso al lado de él que ya tiene cuatro hijos con su ex Sandra Barrios. Esto generó también comentarios entre quienes creen que no se encuentra en una relación tan estable como ella cree.