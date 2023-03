No es por vanidad. Paola Jara y la triste razón por la que no le da un hijo a Jessi Uribe tienen a más de uno impactado.

Y es que a pesar de que la intérprete de ‘Dulce Pecado’ ha reiterado que ‘ha hecho la tarea’ para quedar embarazada, su apretada agenda de trabajo artístico y empresarial le impiden continuar con ese sueño de expandir su familia. Sin embargo, a través del programa ‘La sala de Laura Acuña’ ella se sinceró y fue más allá al comentar que luego de varios intentos, no se ha podido lograr concretar esa bendición, pues al parecer el constante estrés y cansancio al que está sometida no le permiten tener al tan deseado bebé.

Esto es algo que ha mantenido muy preocupada a esta pareja que, según se ha rumorado, vive mucha inestabilidad emocional, sobre todo, porque están más concentrados en su agitada vida de conciertos y demás ocupaciones que en crear un ambiente estable para que se consolide el nacimiento de una nueva criatura.

Pero, durante esta entrevista Paola Jara también expuso la triste razón por la que no le da un hijo a Jessi Uribe y tiene que ver con su miedo a no estar preparada para ello, ya que ella siente que está en la mejor etapa de su carrera y no quiere “descarrilarse” de sus objetivos musicales ni empresariales, por eso asegura que no ha pensado más en la idea de ser madre.

Y aunque el cantante de “Dulce Pecado” ha insistido en la idea de que su amada tenga a su quinto hijo, ella se mantiene firme en no consentirlo, pues su salud, su cuerpo y su mente está enfocados en otras metas que no son precisamente el ser madre ni abandonar su carrera para criar a un pequeño. Algunos haters han señalado que en realidad es porque no quiere “deformar” su cuerpo tras el embarazo.

También, se ha especulado que ella no está segura de querer darle otro hijo más a su esposo quien tuvo 4 niños con su ex Sandra Barrios y por eso evade este tipo de conversaciones incluso en la intimidad, por eso sorprendió en esta entrevista en la que se mostró más abierta a opinar sobre este tema con el que la han cuestionado tanto, pues la mayoría quiere que deje de ser mamá perruna a una madre natural.