¿Por Chávez o por Escobar? Andrés Parra contó por qué le quitaron su visa a Estados Unidos

Andrés Parra contó por qué le quitaron su visa a Estados Unidos.

Esto, justo cuando antes de interpretar a personajes como Hugo Chávez o Pablo Escobar, todavía no veía en su futuro dedicarse a la actuación en la pantalla chica.

El actor, que recientemente anunció su divorcio, no quería trabajar en televisión porque no lo consideraba un trabajo digno.

Para ese entonces, él hacía de todo, según le contó a Santiago Alarcón en su podcast ‘Meterse al rancho’.

Hizo campañas para marcas, fue el Papá Noel de Coca Cola y de una película estadounidense, e incluso trabajó en Andrés Carne de Res.

Pero además de eso trabajó en Estados Unidos. Y ahí fue el problema.

Le quitaron la visa por prácticamente, trabajar de ilegal

Parra dijo que fue algo así entre mayordomo y amo de llaves de una familia en ese país. Sin tener visa de trabajo ni de residente.

Y, como viajaba muy seguido a Estados Unidos (algo que no se recomienda con visa de turismo), las autoridades se lo olieron al instante.

“Más ilegal que un plátano, me iba. Tenía más papeles un pescado. […] Me quitaron la visa; se la pillaron, lógico. Me quitaron la visa como cuatro años, bueno no, usted tiene un año para volverla a pedir”, narró.

Luego de cuatro años, él volvió a sacar la visa. Ya no tuvo problemas para ingresar, siendo un actor tan reconocido en el mundo por interpretar figuras históricas, conquistadores o dirigentes corruptos de fútbol.

Parra se divorció recientemente de Diana Cáliz, y esto también lo contó en el podcast. Dijo que no lo había mencionado antes, ya que se trataba de su vida privada. Pero tampoco pudo ocultar su desazón ante este hecho.

“Me divorcié este año, es una primicia para este podcast. Eso fue como un planazo al pecho, ahí entré en un proceso de mirar hacia dentro. Empezó a salir un montón de cosas que había que sanar”, dijo.