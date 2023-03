¿Ya no usa tangas? El traje de Paola Jara que inquietó a sus fans por ser revelador y sexy

El traje de Paola Jara que inquietó a sus fans por ser revelador y sexy hizo que sus fans se preguntaran ¿Ya no usa tangas?.

Con ello se generó todo un alboroto en las redes sociales, pues pese a que la cantante tiene acostumbrada a su fanaticada, sobre todo masculina, a lucir sensuales y muy ajustados atuendos, este que mostró en sus recientes presentaciones deja ver que estaba “muy libre” o “ligera”, sobre todo de ropa interior.

Y es que el muy controversial jumpsuit azul aterciopelado posee una franja en transparencias que abarcan parte de su busto y caderas. Y en ambas zonas se percibe cómo hay ausencia de alguna prenda que sirva de respaldo para sujetar o tapar esas zonas de su muy curvilíneo cuerpo. Por eso, más de uno hizo zoom hasta el punto de percatarse de esa inquietante ausencia de lencería.

“Ese look lo usó ¿con tanga o sin tanga?”, “No importa lo que use, igual se ve hermosa, toda una diosa”, “Con ese cuerpazo no digo”, “Ella es la más bella sin duda”, fueron algunos de los comentarios que originó el traje de Paola Jara que inquietó a sus fans por ser revelador y sexy y que además dividió opiniones, pues no faltó el que quiso descalificarla por considerar que ya es una mujer muy adulta para usar ese tipo de vestimentas tan provocativas.

Sin embargo, fueron más los halagos y demás opiniones favorables de sus seguidores, sobre todos masculinos quienes aplaudieron el look tan sexy con el que la intérprete de ‘Como si nada’ deleitó a su público que la esperó a pesar de las malas condiciones climáticas.

“Te quedan hermosas todas tus pintas”, “Que mamasita. Un abrazo”, “Eres la mejor y siempre luces como una reina”, siguieron expresando sus fans.