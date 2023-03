Alejandra Azcárate recordó el episodio de la ‘narcoavioneta’ y cómo luego la calificaron de “mafiosa” debido a todas las pruebas que salieron en su contra y que la vinculaban directamente con este caso.

A través del Podcast del actor Santiago Alarcón llamado ‘Meterse al rancho’, la comediante recordó cómo de un día para otro pasó de ser una persona común a una “mafiosa”, pues sobre ella recayeron los más duros calificativos sobre esta situación en la que se vio involucrada luego de que se conociera que su la avioneta de su esposo había sido incautada con 400 kilos de cocaína.

Esto la llevó a aclarar públicamente que pese a que este medio de transporte le perteneció a su pareja, al momento de que fue capturada, se encontraba en el proceso legal de traspaso y quien cometió esa “fechoría” fue su socio, pero los papeles estaba aún a nombre de su esposo y por eso lo acusaron directamente.

“Me acuerdo que empecé a temblar, me temblaban las mejillas. Sentí como si mis órganos, en mi estómago empezaran a girar, en mi panza. Me acuerdo que empecé a gritar y a darle puños a la pared curva de mi casa (...) Hubo madrazos, llanto”, expresó Alejandra Azcárate durante la entrevista en la que recordó el episodio de la ‘narcoavioneta’ y cómo luego la calificaron de “mafiosa”.

Incluso, en este espacio virtual fue que ella narró todo lo difícil que fue el 2021 cuando la acusaron injustamente, pero ella demostró la inocencia de su pareja y que todo se debió a la no actualización de unos documentos. Siendo en ese entonces propiedad de Fernando Escobar, socio de su esposo quien seguía apareciendo como representante legal de la compañía que fue duramente señalada de narcotráfico.

Mi admiración para Santiago se merece todo éxito y mucha suerte con sus invitados.

A la Sra. Azcate lo siento mucho.! El humor también necesita de humildad, hay muchas formas de hacer feliz a un publico, no es gusto hacer reír con desgracia y/o con los defectos de los demás. — Paul Rodríguez (@Paulmrodr) March 14, 2023

Y a pesar de que ella se mostró como víctima, los señalamientos en su contra no se hicieron esperar en las redes: “Te admiramos Santiago, pero este personaje clasista y arribista no lo pasamos ni poquito”, “El de Andrés Parra fue maravilloso, gracioso, original. Pero con esta mujer si pasó, no olvido cómo trato a muchas personas”, “No a la intención de lavarle la cara, Azcárate es un mala persona y punto”.