La actriz denunció por medio de su cuenta de Instagram que están usando su nombre para estafar; además con noticias falsas se han querido ganar audiencia algunos medios amarillistas. Alejandra Azcárate aclaró que no está divorciada

Alejandra Azcárate es una de las mujeres colombianas más reconocidas de la farándula colombiana. Pero, pese a su ausencia en los titulares algunas personas inescrupulosas han decidido inventar noticias falsas.

Es por esta razón que la humorista por medio de una galería aclaró algunos de los rumores que circulan en redes. En la primera parte de su publicación, Alejandra aclaro que no está divorciada. Conclusiones a los que algunos medios llegaron para explicar el motivo de su ausencia en el país.

Pero no solo eso, también reveló que no tiene ninguna enfermedad; luego de que conociera que uno de los rumores era que se había quedado sin voz.

"Afirman que me separé de mi esposo, lo cual no es cierto; que estoy padeciendo una enfermedad gravísima que me quitó la voz para siempre, hasta donde me doy cuenta todavía estoy hablando (…) O que me fui a vivir lejos del país por la crisis postdivorcio, también es mentira", confesó la actriz.