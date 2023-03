Los hombres también ‘destrozan’ a Carolina Cruz: Juan Pablo Raba ‘está horrorizado y perplejo’.

Los hombres también ‘destrozan’ a Carolina Cruz y Juan Pablo Raba es uno de ellos, pues aseguró que ‘está horrorizado y perplejo’.

A través de un Live de Instagram él y su esposa Mónica Fonseca decidieron conversar con sus seguidores e incluso contar historias muy similares que les tocó vivir como pareja tras la explantación de las prótesis de la reconocida periodista y presentadora. Incluso, el guapo actor fue más allá al revelar que su hermana también padeció por ello, hasta el punto que sufrió del Síndrome de Asía, por lo que conoce de cerca el sufrimiento y todo lo que esto conlleva.

Por eso, los comentarios tan desacertados de Cruz no solo le hicieron pensar sobre ello, sino opinar con argumentos sobre el grave daño que hace a quienes hasta acompañaron a sus mujeres en este duro proceso. “Yo estoy casado con una mujer explantada y mi hermana sufrió del Síndrome de Asía, ella tiene una doble mastectomía por cáncer...Yo decidí apoyar a Mónica por toda la información que encontré sobre esto”, dijo a través de este contacto que hizo con sus seguidores.

Los hombres también ‘destrozan’ a Carolina Cruz, ahora Juan Pablo Raba expresa que ‘está horrorizado y perplejo’, sobre todo porque lleva días tratando de entender lo que la presentadora quiso expresar y cómo esto ha tenido un impacto negativo entre los más afectados que van desde las mujeres que pasan por ello hasta sus cuidadores o familiares.

“Primero quiero decir que todos tienen derecho a dar su opinión, la que sea, pero mi opinión es que una mujer plana es femenina. Una mujer plana no se ve como un hombre y que las cicatrices no son horribles. Las cicatrices hablan de la vida, las experiencias, los accidentes, los errores y las decisiones que hemos tomado. Las cicatrices no son horribles...”, añadió el actor que hoy más que nunca se muestra solidario y empático con quienes han vivido o pasado por una situación tan compleja y delicada.

Por eso, reitera que pese a que cada quien es libre de opinar sobre algún tema, si pide que por lo menos tengan un grado de sutileza y hasta de argumentos válidos y serios sobre ello, ya que de una u otra forma todo lo que se dice en público tiene una repercusión y Carolina Cruz ahora sí que lo sabe.