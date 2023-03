“Fue la única que me tendió la mano”: Mabel Cartagena asegura que Carolina Cruz es “buena gente” Foto: @flakycartagena @carolinacruzosorio

Mabel Cartagena asegura que Carolina Cruz es “buena gente”, pues aseguró que “fue la única que me tendió la mano” cuando atravesaba uno de los peores momentos de su carrera.

Con ello, la también presentadora colombiana dejó a más de uno sorprendido, pues cada vez son menos lo que confían en la humildad de la modelo quien al tratar de “justificar” o “aclarar” sus argumentos tienden a empeorar la situación. Por eso, en medio de la polémica en la que está inmersa la animadora de Día a Día, surge una “luz al final del túnel”, pues consiguió a alguien que la defendió revelando que ella sí tiene un lado humano y que siempre está dispuesta a ayudar a los demás.

A través de sus redes sociales Mabel respondió la interrogante que le hiciera un seguidor quien aprovechó la dinámica de “La caja de preguntas” para indagar sobre su opinión ante el rechazo social, sobre todo el femenino, que ha tenido su amiga, tras hacer declaraciones equivocadas sobre la explantación de prótesis.

Mabel Cartagena asegura que Carolina Cruz es “buena gente”

“Fue la única que me tendió la mano”, eso fue lo que dijo Mabel Cartagena quien asegura que Carolina Cruz es “buena gente”. Incluso recordó cuando en el peor momento de su etapa profesional en la TV, la única que la ayudó a brillar fue esta colombiana quien es hoy más que nunca cuestionada hasta por su entorno más cercano. “No me ha gustado que han usado mis palabras para poner de titular en las noticias como si yo estuviera molesta con ella. Detesto que quieran enemistarme. Yo jamás lean bien, jamás voy a olvidar que Caro fue la única en en darme a mano cuando pasé un pésimo momento en la televisión”, dijo Mabel.

Además añadió que en ese momento Cruz estaba en el tope y no le importó que ella también pudiera destacar en el ámbito de las noticias del espectáculo y que a la par pudiera ganarse el cariño y popularidad del público. Con ello, la presentadora reitera que su amiga no supo utilizar las palabras correctas y por eso la sentenciaron duramente, pero con su defensa quiere demostrar que ella es buena persona y que no duda en apoyar a quien más lo necesite, así se tenga que sacrificar ella por el beneficio del otro.

Esto dividió las opiniones entre quienes aseguran que es una medida para solo hacer olvidar el error que cometió y hasta hay quienes dudan sobre su humildad, pero aún así abrió una nueva ventana para que el público entienda que no hay que malinterpretar lo que ella quiso decir en ese momento del programa.