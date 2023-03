Le intentan averiguar el valor del arriendo que paga Francia Marquez y así respondió. Su lujosa vida ha sido comidilla de la opinión pública y esto no acabará pronto.

La manera de vivir y el lugar de residencia donde se encuentra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, no ha dejado de ser una enorme polémica a nivel nacional. Todo después de que salieran a la luz, imágenes de la mandataria llegando en helicóptero a dicha residencia, ubicada en el municipio de Dapa, Valle del Cauca.

La Vicepresidenta ya explicó anteriormente que tuvo que localizar su vivienda en dicha zona a esa zona, debido a las graves amenazas que se que han puesto en riesgo tanto su seguridad como la de los suyos.

“En Dapa o donde sea, donde me diga le vendo y yo tenga para comprarla lo voy a comprar”, comentó Francia Márquez, y es que la situación, mas que ser personal, escala a ser familiar.

“Les voy a comprar una casa, pues tengo que garantizar la estabilidad a mi familia y ahora no la tengo. No la tienen, porque otros no tenían que preocuparse por eso. Otros cuando llegaron a la Vicepresidencia tenían su mansión, yo tengo un apartamento en el Caney en Cali donde dos veces vulneraron la unidad. Me preocupé no solo por mí y las personas, eso me obligó a salir a buscar. Si no, o estaría en Cali en el Caney tranquila o estaría en la toma allá Yolombó en mi comunidad”, aseveró la alta mandataria.

Pero durante su entrevista con la polémica Vicky Dávila, ella intentó ‘metérsele al rancho’ y le cuestionó el valor del arriendo por la propiedad donde reside actualmente con su familia.

Ni corta ni perezosa, Francia Márquez paró a la directora de la revista Semana, afirmando que esta clase de información no se la revelaría a ella, sino que lo haría su pertinente momento:

“No le voy a decir, eso no tengo que decírselo al país... Cuando sea su momento les pasaré los recibos. Pero así es y eso es lo que pienso hacer. Le hacen un estudio a uno con el sueldo que uno gana y el banco le dice cuánto le pueden prestar y uno se ajusta a eso y ya”, le sostuvo la vicepresidenta a Vicky Dávila.

Incluso fue mas allá, y le relató a la controversial revista que sufrió un incidente de seguridad hace poco, porque que hasta ahora decide hace público, para que tanto ella como sus detractores entiendan sus razones de por que debe ser muy protectora con su familia:

“Hace tres semanas, a mí mamá la fueron a buscar a Suárez... gente desconocida. Querían saber dónde vivía la mamá de la vicepresidenta. Dejo a mi mamá expuesta o busco un lugar donde mi mamá esté segura. Ahora vulneraron mi seguridad, porque cogieron y no solo ubicaron el lugar, sino que georreferenciaron el lugar donde vivía. Como quien dice, vayan por ella”, contó.

Esta es la entrevista completa de la vicepresidenta Francia Márquez con Vicky Dávila donde se dio esta pregunta acerca de su seguridad y de su familia:

Claramente las criticas no se han hecho esperar, y con comentarios como los siguientes, sus palabras han desatado todo tipo de reacciones al respecto:

“Si lo paga ella de su sueldo, no; si lo paga el estado, si”; “Ve porque no se le deben dar entrevistas a esa vieja. Espero que nuestra Vicepresidente lo piense mejor cuando decida darle otra entrevista.. Ella utilizará sus comentarios a manera de ataque.. Con eso llama la atención, gana $$$ y la hace quedar mal”, “Acaso sus gastos e ingresos no deben ser de conocimiento público? No pues que ocupa el 2o cargo más importante del país?!”, o “¡La arrogancia en su máxima expresión!”, entre muchos más son los comentarios que han surgido al respecto.