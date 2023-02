¿Envidia? Las furibundas reacciones contra Francia Márquez por su ‘lujoso’ estilo de vida.

Y es que para nadie es un secreto que el cargo político que ocupa Márquez no es mal pago. Aun así, una nueva polémica se ha desatado en su contra, pues al ver cómo ha adquirido propiedades de altísimo valor en el mercado en tan poco tiempo, ha llevado a que sus detractores busquen tildarla de ‘estar lavando plata’.

Los detractores de este gobierno siguen buscando todo tipo de situaciones que logren ser un motivo para atacar a sus caras representantes, y en más de una ocasión, a Francia Marquez le han hecho comentarios racistas, ¿o se les olvida lo que dijo Marbelle?

Pues tras descubrirse que la vicepresidenta usa un helicóptero para movilizar en su casa, y tras el escándalo de una supuesta propiedad que, adquirió por un valor de cinco mil millones de pesos, ls comentarios racistas han vuelto a surgir, y de qué manera, con personajes como este:

Entonces por ser negra Francia Márquez tiene licencia para malgastarse los recursos de la nación en pendejadas y hacer lo que se le venga en gana ¡RESPETEN! Ser negro no da el derecho de vivir a costilla de los demás, eso si es racismo; pretender que por tu color te mantengan. — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) February 23, 2023

Francia Márquez nuevamente es blanco de racismo y misoginia

El hecho de que ataquen a la vicepresidenta por ahora tener poder adquisitivo es la muestra de como una sociedad blanca no está preparado para ver a alguien que siempre ha visto como inferior, en la cima.

Y ella misma dijo esto en el siguiente comentario que le envió a Maria Fernanda Cabal: “Amiga, cálmate porque ese veneno te hace daño. Sánate. El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo en usted (...) El problema suyo es que una mujer como yo esté viviendo donde vive su familia”.

Y es que no es para menos tanto Márquez como su familia se vieron envueltos en amenazas, incluso se llegaron a intentar meter al conjunto residencial en donde vivían en más de una ocasión.

“Decidí buscar otro lugar en el que pudiera vivir. Desde agosto hasta diciembre (del 2022) estuve buscando donde vivir y la gente me cerraba las puertas, nadie quería arrendarle una casa a la Vicepresidenta. Una persona vio mi desespero porque tenía a mi familia encerrada en un apartamento y me ofreció su casa. Me la alquiló”, comentó Márquez.”

Muchos se han solidarizado con la vicepresidenta, enviándole mensajes y comentarios de apoyo como los siguientes:

“Francia Márquez puede hacer lo que quiera con el sueldo que se gana. Les molesta que una mujer negra no esté limpiando sus casas, no conciben que las personas negras se den “lujos” con dineros bien habidos.”, “La mafia uribista quiere que Francia Márquez se vaya a vivir a Ciudad Jardín para que quede a tiro de as a todos esos mafiosos y pistoleros uribistas llenos de racismo y odio. El uribismo se acaba en Colombia sí o sí.”, o “La detestable mula cabal, no admite que nuestra Vicepresidenta Francia Márquez, viva en alquiler en el mismo condominio donde vive su mamá, en una residencia propia de más de 3 mil millones. Ese es el racismo y la discriminación, que hay que desterrar en éste país.”; entre muchos más son defensas que han enviado a la vicepresidenta.

Jamás les molesto que altos cargos del estado usarán helicópteros, pero les molesta que Francia Márquez lo usé; que no se les note el racismo, el clasismo y la misoginia. Para varias muy convenientes... — ArturoPerdido (@PerdidoArturo) February 22, 2023