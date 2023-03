Y en una fiesta infantil: mujer le hizo show a animadora por bailarle a su novio.

En redes sociales no pudo evitar volverse viral un video de TikTok donde se puede ver como una mujer le hace show a una animadora le estaba bailando a su pareja, en plena fiesta infantil y delante de todos los invitados.

Las fiestas de cumpleaños infantiles suelen ser calmadas y pacificas, peor de vez en cuando alguna se hace viral y le terminan arruinando el día al cumpleañero. Y eso fue lo que hizo la protagonista de este bochornoso momento, causando conflictos y a la vista de los menores.

Fue una usuaria en Tik Tok quien compartió un clip en el que se aprecia de principio a fin el ‘showcito’ que una mujer decidió hacerle a la ‘SpiderWoman’. La recreadora infantil se encontraba bailando a los asistentes del evento, mientras los niños esperaban sentados a que la fiesta continuara.

Ahí es cuando la animadora se acerca a un hombre que se encontraba grabando el show, y comienza a bailarle. El hombre le sonrió a ‘SpiderWoman’.

Cuando la ‘superheroína’ intenta regresar a su trabajo de continuar con la recreación de los niños, otra mujer sale dentro del público le recrimina: “¿Por qué le bailas a mi marido?”

La recreadora no se dejó amedrentar de la situación y puso a la ‘showsera’ en su sitio con el siguiente comentario:

“Ay, era su marido señora. Ah, yo no le eché el ojo, él me dijo que estaba grabando en vivo y a todo color. El me lo dijo, ¿verdad que sí señor?”, “Señor, ¿verdad que sí, verdad que sí?”, dijo la joven.

Su novio le dio la razon sutilmente a ‘Spider woman’, acabando con la discusión, y con la que inició el malestar entre el público, avergonzada.

Este es el vergonzoso momento que se hizo viral en TikTok: