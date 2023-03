Pobre ilusa: aseguran que Melissa Martínez ‘se pide y paga los ramos a domicilio’

Aseguran que Melissa Martínez ‘se pide y paga los ramos a domicilio’ y por eso algunos internautas la califican como una “ilusa”, pues a criterio de sus seguidores, todo lo hace para captar la atención de su ex Matías Mier.

Y es que la presentadora deportiva una vez más dio de qué hablar en sus redes sociales, pues posó al lado de una ramo de frondosas rosas rojas que fueron criticadas duramente por los usuarios en redes quienes consideran que fue otro de los tantos autoregalos que suele darse esta chica quien al parecer es amante de este tipo de detalles, pero que ya está exagerando, pues por mucho que quiera darle celos a su exesposo, éste al parecer ya conoce sus estrategias para “celarlo”.

Por ello, los comentarios a favor y en contra no se hicieron esperar, pues a pesar de que ella se ha mostrado muy “cansona” al revelar que disfruta estar rodeada de ramos tan estrambóticos como el que recibió recientemente, éstos los usa es para la decoración de los espacios de sus tiendas, ya que ella posee todo un emporio en Barranquilla, lugar donde reside y en donde ha expandido sus negocios.

Aseguran que Melissa Martínez ‘se pide y paga los ramos a domicilio’

El comentario que desató toda la polémica sobre que Melissa Martínez ‘se pide y paga los ramos a domicilio’ expresó lo siguiente: “Contaron por ahí que ella misma pide y paga los ramos a domicilio”. A esto, la presentadora no se quedó callada y has respondió de forma irónica: “Y tú mamá creyendo que eres avispado, no ve que es decoración para mis tiendas”.

Con ello, queda “aclarado” este vergonzoso momento por el que pasó esta mujer que pese a las adversidades amorosas por las que ha atravesado no se ha detenido en su afán por seguir siendo empoderada y de llevar un estilo de vida repleto de lujos, viajes y demás momentos inolvidables en los que ella no descarta darse amor propio y hasta regalarse fotos cuando se le antoje. “No hay nada de malo autoregalarse flores”, añadió un seguidor.