La inteligencia artificial haciendo de las suyas: muestran cómo se verían Clara Chía y Shakira con más edad

La inteligencia artificial sigue haciendo de las suyas, pues ahora muestran cómo se verían Clara Chía y Shakira con más edad.

Esto conmocionó las redes sociales, pues tras las diferencias de años que se llevan ambas, quien más sale “perdiendo” es la colombiana quien cuenta con 46 años y la proyección que se hizo de forma virtual la muestra cómo luciría al tener 60, mientras que la actual novia de Piqué la presentan con tan solo 36 y hasta en la edad de su eterna rival. Y aunque esto causó una vez más polémica, quien salió victoriosa fue la cantante, pues sus fans reiteraron que seguirá luciendo bella, regia y ejemplar.

Clara Chía intenta mejorar su imagen con últimos looks. (Instagram @shakira / @clarachia55)

Y es que en este “pasatiempo” que se ha convertido en toda una moda, no podían faltar estas dos mujeres que siguen siendo motivo de debates y hasta memes. De ahí que sus rostros no pasaron inadvertidos, pues pese a que se trata de una “predicción ligera” de cómo serían en un futuro no muy lejano, se logra percibir cómo el uso de esta tecnología permite analizar el rostro de ambas a través de la aplicación de técnicas de aprendizaje más complejo arrojando así resultados asombrosos y que impactan a sus fan y hasta haters.

La inteligencia artificial muestra cómo se verían Clara Chía y Shakira con más edad

Con el uso de la inteligencia artificial se puede evidenciar ahora más que nunca cómo se verían Clara Chía y Shakira al tener edades más avanzadas y aunque los resultados no fueron tan “favorables” para la barranquillera quien luce más “envejecida”, ella luce igual de atractiva para sus fans quienes reiteraron que la seguirán apoyando a pesar del irremediable paso del tiempo en el que esperan siga derrochando talento.

La inteligencia artificial muestra cómo se verían Clara Chía y Shakira con más edad Fotos: @shakira / FaceApp

La herramienta Stable Diffusion fue utilizada en este caso por el portal La Vanguardia causando así conmoción por la forma tan real y precisa con la que se muestra a la estudiante de relaciones públicas cuando tenga la actual edad de la intérprete de ‘Monotonía’, mientras que a la ex de Piqué la mostraron recientemente luego de pasar su fotografía por la aplicación FaceApp en la que se aprecian cómo las arrugas se apoderan de su cara, pero pese a ello, según sus fans, sigue viéndose como toda una reina.