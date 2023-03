“Que Dios los mantenga unidos”: los cínicos comentarios de Laura Ojeda a Nicolás Petro y su ex antes del ‘cacho’.

Desde que se supo que Nicolás Petro no tuvo suficiente con ‘expropiar el corazón’ de Days Vásquez, su ex esposa, porque le puso el cuerno con Laura Ojeda, ex protagonista de Novela, se destapan cada vez muchas más cosas.

Y eso, en el circuito de Barranquilla, donde ya estaban afiladas todas las malas lenguas ya les están sacando hasta la partida de bautizo.

En la trama de Nicolás Petro hay traición y dolor, la nueva novia del hijo del Presidente está embarazada. Era, además, amiga de la ex esposa. — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) March 3, 2023

Entre ellas, el ‘chismecito’ de que Days también fue infiel, para comenzar... aunque sea sólo un rumor.

Pero también, otros más avezados, incluso se han adentrado en redes sociales. Y han mostrado que en todo este escándalo (donde pueden haber incluso dineros del narcotráfico, lo que hace espantoso todo) lo que más importa es la vida íntima de los protagonistas de este dramón.

No empiecen con la retórica de que soy una mujer dolida.

Entregaré las pruebas a los entes correspondientes.

Gracias! — Day Vásquez DP (@daysvasquezcdp) March 3, 2023

Ya la misma Vásquez lo hizo al revelar todo con Vicky Dávila. Y también, los chismosos no profesionales han mostrado cómo se profesaban cariño las amigas antes de que todo sucediera.

De hecho, el mismo Nicolás Petro afirmó que sí está en una relación con Ojeda, que está esperando un hijo suyo, en W Radio.

Pero ya sacaron todo lo que se decían las antes amigas en redes sociales. Elogios, y además, Ojeda le deseaba a su ex amiga “lo mejor”.

“Que Dios los mantenga unidos”

En algunos comentarios de Instagram que pudieron recoger, se veía cómo Ojeda alababa la belleza de su ex amiga y le profesaba su amor.

Asimismo, en un comentario de la pareja junta, se veía que ella les deseaba lo mejor: “Que Dios les mantenga unidos”, les decía.

Ya toda Barranquilla sabe quién es Laura Ojeda, su historial habla por si solo.

Mk pero el descaro es que Laura y Day eran amigas!!!

Esa Laura es la propia canina y sin vacunas.

Miren lo que me comentaba en las fotos. pic.twitter.com/Xu2QFPgZgS — 𝓓𝓮𝓷𝓲𝓼 𝓙𝓸𝓱𝓪𝓷𝓷𝓪🌻 (@DenisJTH) January 2, 2023

Vásquez, por su lado, ha dicho que no es una mujer dolida y que seguirá sacando todo a la luz en un escándalo que hasta ahora comienza. Y pues el presidente, si su hijo es culpable, no ha temido en investigarle y que pase lo que tenga que pasar.