Puedes salir del país, pero el país no sale de ti: las ‘colombianadas’ de Shakira y Karol G en su nuevo video

Puedes salir del país, pero el país no sale de ti: las ‘colombianada’s de Shakira y Karol g en su nuevo video lo demostraron completamente.

Karol G y Shakira rompieron el internet con su esperada colaboración ‘TQG’, la cual prometía ser un éxito rotundo gracias a sus explosivas letras en contra de sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué.

Y si hay algo de lo que siempre han mostrado tanto Karol como Shakira en su trabajo es el amor a su país, a su nacionalidad y a su cultura en Colombia. Por eso, no podían desaprovechar la oportunidad de hacer odas a palabras y dichos muy autóctonos que se dicen.

Las colombianadas que dijeron Karol G y Shakira en su canción

Una de las frases que más dejó hablando a sus fans, fue una que se puede oír casi al final de la canción; una indirecta de Shakira a su ex, Gerard Piqué, que dice “Que no tiene buena mano, y al menos yo te tenía bonito”.

El dicho de tener ‘mala mano’ es una expresión usada comúnmente cuando se quiere decir que el sexo en la relación es en efecto, malo, desmejorando la apariencia física de la otra persona.

Por el lado de Karol G, y una de las frases que se repite durante el coro, al momento en que pregunta ' “¿no pues que muy tragadito?”, el término ‘tragadito’ significa estar enamorado de alguien, o que le gusta mucho. La expresión es ‘estar tragado’.

Así mismo, en la frase ‘que haces buscando ‘melao’ si sabes que errores no repito” es un dulce que se hace con panela. Parecido al caramelo líquido y se sirve con cuajada. Es un dulce típico de la región Cundiboyacense.

Además, usan términos en inglés, algo común en Latinoamérica, con la manera actual de comunicarse entre las nuevas generaciones, con palabras como shows, parking o likes, la forma de marcar que un contenido que se posicione dentro de las redes sociales.

La canción es muy buena, marica ¿no que muy tragadito hp? — Maa. (@Maaa_masala) February 24, 2023

Utilizaron un juego de palabras: ¿que haces buscándome el lado? = ¿que haces buscandome el la’o? Melao a su vez significa almíbar. Saludos! — Víctor Cano (@viclectico) February 24, 2023

El antes y el después de Gerard Piqué y Anuel AA tras haber dejado a Shakira y Karol G

Algunas de las fotografías que circulan en redes demuestran los niveles a los que ambos hombres han llegado, y quienes los detestan, no han dudado en resaltar cada uno de esos defectos que les han encontrado.

“Me pregunto si el resto de latan sabe lo fuerte que es la frase “que no tiene buena mano, que al menos yo te tenía bonito”, “”Que no tiene buena mano, que al menos yo te tenía bonito” Con esta sí se pasaron, mejor que le hubieran nombrado a la mamá”, “que no tiene buena mano, y al menos yo te tenía bonito. GRITALOOOO” entre muchos más, aplauden esta ‘icónica’ frase en ´TQG’.