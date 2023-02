Y sí tienen mala mano: así quedaron Anuel Y Piqué después de que dejaron a Karol G y Shakira

Y sí, las ‘nuevas babies’ tienen mala mano: así quedaron Anuel Y Piqué después de que dejaron a Karol G y Shakira por Clara Chía y Yailin

Karol G y Shakira rompieron el internet con su esperada colaboración ‘TQG’, la cual prometía ser un éxito rotundo gracias a sus explosivas letras en contra de sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué.

Las cantantes enviaron indirectas a diestra siniestra, tanto a sus exparejas como a las nuevas parejas que tienen actualmente, y una de las frases que más resaltó entre quienes ya escucharon la canción, es la de ‘Que dejen de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”, infiriendo en que sus nuevas parejas han desmejorado la apariencia de los dos sujetos.

cuando Shaki y Karol G dijeron:

dile a tu nueva bebé / que por hombres no compito / que no tiene buena mano y al menos yo te tenia bonito

demostraron que podrás salir de Colombia pero Colombia nunca saldrá de ti. hermoso, la verdadera cultura colombiana es creer en lo de la mano — Juliana (@sinwaifai) February 24, 2023

Y en efecto, muchos cibernautas han recalcado esto, afirmando que ‘las mozas tienen mala mano’ y por eso ahora lucen ‘horripilantes’. Hay que tener qué en cuenta que tanto Anuel como Piqué han sido duramente criticados en los últimos meses por sus descuidadas apariencias, incluso siendo tildados de lucir como ‘desechables’.

El antes y el después de Gerard Piqué y Anuel AA tras haber dejado a Shakira y Karol G

Algunas de las fotografías que circulan en redes demuestran los niveles a los que ambos hombres han llegado, y quienes los detestan, no han dudado en resaltar cada uno de esos defectos que les han encontrado.

“Me pregunto si el resto de latan sabe lo fuerte que es la frase “que no tiene buena mano, que al menos yo te tenía bonito”, ““Que no tiene buena mano, que al menos yo te tenía bonito” Con esta sí se pasaron, mejor que le hubieran nombrado a la mamá”, “que no tiene buena mano, y al menos yo te tenía bonito. GRITALOOOO” entre muchos más, aplauden esta ‘icónica’ frase en ´TQG’.

SHAKIRA Y KAROL G :

“AL MENOS YO TE TENÍA BONITO”



-Mi mente: pic.twitter.com/2kkcl0TaE7 — Cam🧚🏼‍♀️ (@camilamn1999) February 24, 2023

Cuando Karol G dice “Que no tiene buena mano y al menos yo te tenia bonito” JAJAJAJA #MananaSeraBonito #KarolGxShakira pic.twitter.com/GkXgDbHfyW — Haterdewikipedia🤠 (@Tauritopdf) February 24, 2023

"Al menos yo te tenía bonito" pic.twitter.com/ZUbgsWS1N6 — Yailin 🐩 (@humblebabye) February 24, 2023

Las provocaciones de Clara Chía de las que Shakira habla en su canción con Karol G

Aunque Clara Chía Martí ha querido quedar como “la víctima”, y hasta han llegado a defenderla por los temas que la colombiana ha sacado, Shakira dejó claro que no es ninguna inocente.

“Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río”, es la contundente frase que la cantante dice en su tema con Karol G.

Y es que Clara provocó de muchas maneras a Shakira antes y después que se hiciera pública su identidad, para burlarse de ella, echándole en cara que ahora ella era la novia de Piqué.

Una de ellas fue cuando la joven de 24 años se paseó en bikini por el jardín de los padres de Piqué, quienes son vecinos de Shakira, y se bañó en la piscina, para que la colombiana la viera.