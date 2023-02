“Hasta que les pique el anuel”: Karol G y Shakira le declaran la guerra a sus ex con esta foto

“Hasta que les pique el anuel”, de esta manera los internautas reaccionan a Karol G y Shakira declarándoles la guerra a sus ex con esta foto.

Ya van varias semanas desde que los rumores de una posible colaboración entre Karol G y Shakira comenzaron a circular por redes sociales, y tras la confirmación oficial que ambas han dado, las redes sociales estallaron, y afirman que este será ‘el fin’ de sus exparejas.

Shakira se encuentra viviendo un proceso de separación y despecho con quien compartió por más de una década a su lado, y Karol G ha estado soltera desde su separación con Anuel AA, a pesar de que circulan fuertes rumores de que su nueva pareja sería el también reggaetonero Feid.

Con esta canción se espera que las artistas lancen fuertes indirectas y ‘tiraeras’ contra estos dos hombres, y la nueva foto que postearon en redes sociales, ha provocado que sus seguidores se encuentren listos para atacar a ambos hombres y burlarse de ellos.

Las redes sociales estallan contra Gerard Piqué y Anuel AA y afirman que ‘es hora de que se escondan’

Los fanáticos de las cantantes y quienes además esperaban este tema, han tenido opiniones bastante contundentes sobre las acciones que las exparejas de Karol G y Shakira cometieron con cada una respectivamente.

Karol G terminó con Anuel, al poco tiempo tenía otra novia con quien se casó y además tuvieron una hija juntos, todo en el plazo de dos años, y se burló de la intérprete de ‘Tusa’ en varias ocasiones. Por el lado de Shakira, más claro no se puede ver, su polémica y pública ruptura separación del futbolista a aumentado los números en su cuenta bancaria y ha cosechado éxitos musicales con sus recientes canciones.

Ahora esta canción promete ser uno de los éxitos más importantes para ambas y sus fanáticos han sembrado expectativas inmensas ante el inminente lanzamiento de ‘TQG’.

“Lo que todos estábamos esperando, dos reinas juntas. Shakira y Karol G”, “Tengo miedo porqué con la sesión no había expectativas altas y con esto sí”; “Shakira x Karol G automáticamente yo: Me morí, reviví, me morí de nuevo, reviví y me vuelvo a morir.”, “Reinas del universo! Se va a caer el mundo!!!”; entre millones más, son los comentarios que se han generado al respecto.

bueno ya es una realidad SE NOS VIENE HIMNO DE KAROL G Y SHAKIRA JUNTASSSSSSS pic.twitter.com/qwqerA9Ry8 — 𝓬𝓪𝓶𝓲 | 🌺ᴍᴀɴ̃ᴀɴᴀ sᴇʀᴀ́ ʙᴏɴɪᴛᴏ (@CamilaGomezG_) February 21, 2023