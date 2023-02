No solo es odiado por los padres de Clara: amigos de Piqué ya no lo soportan y lo humillaron en público

Piqué no solo sufre el desprecio del público, los fans de Shakira, y hasta los padres de Clara, también es rechazado por sus propios amigos.

Y es que el español es el presidente de la Kings League, y constantemente se reúnen para hacer transmisiones en Twitch, donde este lunes hubo fricciones.

Al parecer todo se calentó desde la jornada del domingo y este lunes fue evidente la “mala actitud” de Piqué, que ninguno de sus amigos y compañeros parecía soportar.

Piqué es humillado por sus amigos de la Kings League que ya no lo soportan

Durante la transmisión Piqué hizo comentarios que poco agradaron a sus compañeros y amigos, uno de ellos fue que aseguró que la liga era suya y podía hacer lo que quisiera.

🤌🏻🤌🏻🤌🏻 che alguien pasele un poco de humildad a piqué o enseñele que por más alto que sea tu lugar sin la gente bancando tu proyecto NO SOS NADA, es tan egolatra que no es capaz de admitir su error pic.twitter.com/HW6z7z4soB — intensa 🌒 (@starkvling) February 21, 2023

E incluso se burló de una prenda que llevaba su amigo, el streamer Ibai Llanos, pero él no se quedó callado y lo dejó humillado.

El streamer y quien es presidente de uno de los equipos de la Kings League, le dijo a Piqué que se hacía el “modernito con 40″ años con la ropa que llevaba, que ya sabemos que le elige Clara Chía, y aunque Piqué soltó carcajadas, se notó que lo incomodó.

un día mas confirmando que piqué tiene 12 años e ibai está hasta los cojones pic.twitter.com/BQ2XgjHjKA — leyre (@itsleeyre) February 21, 2023

Ibai también le dejó claro que él sí era un hombre humilde, que se ponía lo que primero que conseguía, a diferencia de Piqué que tenía que gastar miles de euros en un atuendo para hacerse el “moderno”.

Además, los comentarios en redes fueron de total rechazo a la actitud del futbolista.

si pueden ver la repetición del after kings con juan, nótese la cara de culo que se le noto al principio cuando empezó Pique a decir que esta liga era suya y que él podía hacerle lo que él quería, enserio que la madurez de Juan se notó en todo momento



Nótese el rostro de Juan pic.twitter.com/nHnDcLCzPF — 《 Alan lvs Horror 💪》ESOS 4 (@ElAlanQuackity) February 21, 2023

“Che alguien pasele un poco de humildad a piqué o enseñele que por más alto que sea tu lugar sin la gente bancando tu proyecto NO SOS NADA, es tan egolatra que no es capaz de admitir su error”, “si pueden ver la repetición del after kings con juan, nótese la cara de culo que se le noto al principio cuando empezó Pique a decir que esta liga era suya y que él podía hacerle lo que él quería”, y “viendo a Piqué en esa transmisión de verdad no entiendo cómo Shakira lo aguantó tanto”.

Incluso, uno de los presidentes lo encaró y le dijo “entonces yo vine a escucharte a decirte que sí a todo, empezaste con una actitud hostil, de yo soy el que manda, soy el presidente aquí se hace lo que yo diga, entonces a qué vinimos aquí”, dejando a Piqué y a los presentes en shock, y humillándolo.

ojala le hagan otra tiradera a pique x PENDEJO pic.twitter.com/9MBye75QnV — Rio | QUACKS AU📌 (@patitothnkr) February 21, 2023

Sin duda Piqué cada vez está más solo y es más odiado por su círculo cercano, y no solo por Shakira, sino por sus actitudes.