¿Ya se aburrió de Clara Chía? Piqué ignora a su amada en la final de la Copa Catalunya

Piqué ya se aburrió de Clara Chía, pues en sus recientes apariciones en público ha dejado ver cómo mientras ella celebra todo lo que sucedía durante la final de la Copa Catalunya, éste permanece aburrido y sin prestarle atención a su amada, ya que estaba muy “ocupado” atendiendo una llamada por su celular.

Esto generó múltiples reacciones entre sus haters quienes consideran que el amor entre ellos durará muy poco, pues tras el oscuro y clandestino historial amoroso del deportista, este “capricho” que tiene con la estudiante de relaciones públicas, podría disminuir dentro de poco. No en vano, a tan solo pocos meses de estar con esta rubia tan misteriosa, ya se le estaba vinculando con otra chica llamada Julia Puig.

Sin embargo, ellos han insistido en demostrar o ventilar su amor ya más abiertamente, sobre todo, porque esta también “abogada”, ya no quiere pasar desapercibida, pues ahora sí da la cara y hasta se expresa más libremente cuando está con su amado, a pesar de que éste no la cuida.

Piqué ya se aburrió de Clara Chía: ignoró a su amada en la final de la Copa Catalunya

Esto quedó en evidencia una vez que Piqué una vez más ignoró a Clara Chía cuando fue abordado por el periodista Jordi Martin una vez que caminaban tomados de la mano por las calles de Barcelona. Aquí el descuido por caminar tan rápido fue tal que el deportista no se percató de que su novia recibió un fuerte golpe sobre una valla que estaba a su paso y que no evadieron por su interés de no hablar con los medios.

Este es otro gesto más que demuestra que el exjugador del Barcelona no es detallista, ni protege a las personas que ama, pues él prefiere salir airoso o muy rápido de la situaciones que le molestan sin medir las consecuencias de ello. Por eso, su expresión de aburrimiento y de no hacer caso a Clara durante la final de la Copa Catalunya deja ver que no están tan felices como quieren hacer ver a sus haters.